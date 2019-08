Spevák Otto Weiter bojoval so zápalom srdcového svalu: Zásadná správa od lekárov!

Môže sa tešiť! Repeťák Otto Weiter (64) si za posledných pár mesiacov prešiel doslova peklom. V marci totiž náhle prekonal zápal srdcového svalu, pri ktorom prišiel takmer o život a pred pár týždňami mu lekári oznámili, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť podstúpiť transplantáciu srdca.

Zdá sa však, že Weiterovi svitá na lepšie časy. Fotograf Nového Času ho včera prichytil pred bratislavskou nemocnicou, kde mu lekári oznámili dobré správy. Funkcia jeho srdca sa zlepšuje. Už dlhé roky pôsobí Otto Weiter na slovenskej hudobnej scéne. Neustále mal nabitý kalendár rôznymi vystúpeniami, až však jedného dňa prišiel poriadny šok. Nedostatok oddychu a nasadené rýchle pracovné tempo si totiž vyžiadali svoju daň. V marci repeťáka prekonal chrípku, čo vyústilo do zápalu srdcového svalu. V tej dobe ľavá komora jeho srdca pracovala len na 20 percent. Niekoľko dní si pobudol v nemocnici a lekári mu naordinovali na dlhší čas pokojný režim. Spevákov zdravotný stav bol však vážny a lekári mu dokonca oznámili, že ak srdce „nezačne poslúchať“, musí sa pripraviť na transplantáciu srdca.

Zdá sa však, že Otto rady lekárov a pravidelné užívanie liekov zobral vážne. Včera ráno ho čakala ďalšia kontrola v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. „Dopadlo to lepšie. V lekárskej správe je napísané, že funkcia srdca je 40. Ešte musím podstúpiť magnetickú rezonanciu,“ uviedol pre Nový Čas Weiter, ktorého do nemocnice sprevádzala manželka Andrea Fischer spolu s kardiochirurgom a rodinným známym Viliamom Fischerom. Ten má obrovskú radosť z týchto pozitívnych správ: „Tým, že sa Ottova funkcia srdca zlepšila, a keď som aj čítal správu, tak už sa našťastie o transplantácii nehovorí. A z mojej skúsenosti si myslím, že je veľká pravdepodobnosť, že fukncia srdca zostane minimálne taká, aká je teraz, alebo sa dokonca aj zlepší. Čiže je to pre Otta veľmi pozitívne."

Viac liekov

Samotný spevák však takéto pokroky vo svojom zdravotnom stave nečakal. „Zasa to stúplo z tých 25-tich na tých 35, takže to vyzerá nádejne, ale s tým, že hranica na transplantáciu je tých 35 a menej. Zvýšili mi dávku liekov, ktoré podporujú srdce, dali mi dvojnásobok,“ priznal Otto, ktorý verí, že transplantácia srdca nutná nebude. „V tejto nastavenej liečbe budeme pokračovať dva-tri mesiace a keď sa udrží, alebo zvýši funkcia srdca, tak to bude úplne super. Potom to bude len na nejaký prístroj a nebude nutná transplantácia,“ povedal Weiter, ktorý sa týmto správam od lekárov veľmi potešil.

„Sú to veľmi dobré správy pre mňa a veľmi sa teším,“ dodal Otto, ktorý dokonca už prijíma nové vystúpenia. „Naďalej sa nemôžem namáhať, nemôžem cvičiť, ale môžem skúsiť trošku viac niečo porobiť, toľko koľko mi telo dovolí a ukáže, koľko, zvládnem. Dokonca už prijímam ponuky koncertovať na jeseň a ku koncu roku, keďže sa mi stav zlepšil,“ dodal na záver repeťák.