Helen vstala s bolesťou krku, skončila na vozíčku: Z nevinného problému sa vykľula nevyliečiteľná choroba

Z nevinnej bolesti problém nevyliečiteľný problém! Mladej žene sa v jedno ráno obrátil život.

Helen Finchman (21) z britského Walesu sa v jedno ráno zobudila s bolesťou krku. Najprv si myslela, že je to spôsobené nesprávnou polohou počas spánku. No o niekoľko hodín sa to zhoršilo natoľko, že ležala na posteli a nedokázala sa pohnúť. Vtedy spozornela a volala na tiesňovú linku. Keď záchranári prišlo k Helen domov, mladá žena už nedokázala ani chodiť. Okamžite ju previezli do nemocnice.

Lekári Helen diagnostikovali zriedkavé ochorenie –priečnu myelitídu. Ročne je v Británii diagnostikovaných približne 300 pacientov, pričom choroba sa nedá vyliečiť. Helen strávila v nemocnici šesť mesiacov, ďalších 12 mesiacov musela chodiť na rehabilitáciu. „Dokážem hýbať ramenom natoľko, aby som sa najedla alebo niečo si pripravila. Ale potrebujem celodennú starostlivosť. Nič nemôžem urobiť poriadne,“ cituje LAD Bible mladú Britku.

Napriek ťažkému stavu sa Helen snaží, aby bola samostatnejšia. Denne navštevuje fyzioterapeuta, s ktorým poctivo cvičí. „Potrebujem fyzioterapiu, aby som bola silnejšia a dúfam, že sa mi to podarí,“ doplňuje Helen. Na jej pomoc dokonca kamaráti zriadili aj online zbierku. Potrebuje 3500 libier (3900 eur), aby pokryla náklady na špeciálnu liečbu.