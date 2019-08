Harry a Meghan opäť pod paľbou kritiky: Luxus za 120-tisíc

Peniazmi nešetria! Princ Harry (34) si s manželkou Meghan (38) užívajú život naplno a na výdavky nepozerajú.

Svedčí o tom aj fakt, že sú na dovolenke na Ibize, kde si prenajali luxusnú vilu za 120-tisíc eur na týždeň. Briti ich za takéto zbytočné rozhadzovanie peňazí ostro kritizujú! Meghan a Harry svojou tohtoročnou dovolenkou nahnevali Britov dvakrát. Najprv preto, že na Ibizu odleteli súkromným lietadlom, ktoré znečisťuje ovzdušie.

Vojvodkyňu označili za pokryteckú, pretože ľudí neustále vyzýva, aby šetrili životné prostredie, ale sama to nerobí. Navyše zbytočne minuli na súkromný let tisícky eur z kráľovského rozpočtu, do ktorého prispievajú aj Briti. Posledným klincom do rakvy je najnovšie zistenie, kde Harry a Meghan na Ibize bývajú. Nejde totiž o žiaden hotel. Prenajali si na týždeň plážovú vilu so siedmimi spálňami a posilňovňou za 120-tisíc eur. Ľudia sa pýtajú, načo im je takýto zbytočný luxus a či im nestačilo niečo menšie. Buckinghamský palác sa k veci odmietol vyjadriť.