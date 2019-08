Lesný požiar ohrozil turistov na gréckom ostrove: Museli byť evakuovaní do neďalekého mesta

Lesný požiar, ktorý vypukol v sobotu na gréckom ostrove Samos, si vyžiadal evakuáciu stoviek turistov z hotelov a pláží, uviedli grécke úrady.

S požiarom na východe ostrova bojovalo takmer 70 požiarnikov s 13 vozidlami. Informovala o tom agentúra AFP.

Starosta ostrova Samos, Christodoulos Sevastakis uviedol, že približne tisíc ľudí z viacerých hotelov bolo evakuovaných do neďalekého mesta Pythagoreio. "Front požiaru nie je to príliš veľký, no nachádza sa v blízkosti hotelov," povedal pre grécku spravodajskú stanicu SKAI. "Pythagoreio nie je v ohrození," dodal.

Pobrežné hliadky tiež evakuovali desiatky kúpajúcich sa z pláží Glykoriza a Proteas, uviedla grécka tlačová agentúra ANA. Za posledných 24 hodín vypuklo na celom území Grécka viac ako 50 požiarov, ktorých plamene rozdúchal vietor o sile víchrice.