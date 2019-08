To by bola bomba: O Neymara by sa mal snažiť ďalší gigant!

Všetko môže byť celkom inak! Že Brazílčan Neymar (27) zamieri do Španielska berú mnohí ako istotu. Celé prestupové obdobie sa v súvislosti s najslávnejším „Kanárikom“ spomínali dva kluby: Barcelona a Real. No opäť raz môže platiť: kde sa dvaja bijú, tretí víťazí.

Tým tretím by podľa najčerstvejších chýrov mal byť ďalší gigant Juventus Turín, ktorý vraj za neho núka tažké milióny a jednu zo svojich hviezd k tomu. Podľa denníka AS sa už dokonca začali rokovania Juventus – Paris SG.

Stará dáma dala na stôl Argentínčana Paula Dybalu, o ktorého mal záujem Tottenham, ale z prestupu nakoniec zišlo, parádny obnos: 100 miliónov eur a záväzok, že hviezdnemu Brazílčanovi bude platiť toľko, čo je zvyknutý. A to je 37 miliónov eur ročne. Ak by táto teória portálu as.com vyšla, musel by Juventus určite predať zopár hráčov. V ponuke by sa mohli ocitnúť Mandžukič, Matuidi, Rugami či Higuaín.

Ešte zaujímavejšie je, že najdrahší futbalista histórie Neymar, sa stále len zotavuje zo zranenia členka a vlastne od júna nehrá, sa ocitol v nominácii Brazílie na dva septembrové prípravné zápasy (6. septembra v Miami s Kolumbiou a 11. septembra v Los Angeles s Peru). Mimochodom, celý zápas v drese Brazílie odohral vlani v novembri proti Uruguaju...