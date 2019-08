Babiš po schôdzke so Zemanom: Spor je ukončený, žiadna kríza nie je

Spor o české ministerstvo kultúry je ukončený, vyhlásil v utorok premiér Andrej Babiš (ANO) po približne hodinovom stretnutí s prezidentom Milošom Zemanom na zámku v Lánoch. Meno nového nominanta ČSSD na funkciu ministra kultúry sa však prezident od premiéra údajne nedozvedel, napísal portál Novinky.cz.

Babiš novinárom povedal: "Ten spor je ukončený. Nehovorme o nejakej kríze, žiadna kríza nie je."

Meno nového ministra kultúry Zemanovi neoznámil, pretože ho "nevie". Takto Babiš reagoval na otázku portálu, či prezidentovi povedal, koho by koaliční sociálni demokrati chceli na ministerstve kultúry namiesto Michala Šmardu, ktorého Zeman dlho odmietal vymenovať ako "odborne nekompetentného".

Zeman pritom očakával, že sa od Babiša dozvie nové meno, uviedol novinárom šéf liberálnej politickej strany Piráti Ivan Bartoš. Ten sa s prezidentom tiež v utorok o 13.30 h stretol. "Prezident potvrdil, že očakáva meno od sociálnych demokratov, ktoré by mal dnes doniesť pán premiér Babiš," tlmočil Bartoš Zemanov názor.

Šéf ČSSD Jan Hamáček už v priebehu utorka povedal, že nové meno na post ministra kultúry predstaví do piatka 23. augusta, keď má zasadnutie užšie vedenie sociálnych demokratov.

Šmarda sa v pondelok neskoro večer sám vzdal nominácie a ukončil tým trojmesačnú patovú situáciu. Uviedol tiež, že kandidátom na ministra kultúry by mohol byť pardubický hajtman Martin Netolický alebo hajtman Vysočiny Jiří Běhounek, prípadne námestníčka rezortu pre sekciu živého umenia Kateřina Kalistová.

Podľa informácií Noviniek sa tiež špekulovalo, že by sa ministrom mohol stať poslanec a starosta východočeského mesta Náchod Jan Birke. Ten však špekuláciu poprel.

Proti Šmardovi mal výhrady prezident Zeman, ale neskôr aj Babiš. Premiér vysvetľoval, že ho "do vlády nevezme, pretože by len kritizoval". V nedeľu na svojej stránke na Facebooku Babiš napísal, že si nevie predstaviť, že by mal Šmardu predstaviť vo Viedenskej opere ako ministra kultúry. Premiérovi prekážalo, že kritizoval hnutie ANO a ministerku financií Alenu Schillerovú (za ANO) označil za Kalouska v sukni.