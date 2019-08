V paneláku našli mŕtvych zaľúbencov: Desivé odhalenie o smrti Jana († 21) a jeho priateľky († 16)

Obrovská tragédia! Smrť dvoch mladých ľudí v Česku má desivé pozadie.

Českým Vyškovom otriaslo veľké nešťastie. Obyvateľov paneláku šokoval nález, ktorý ich bude pred očami mátať ešte veľmi dlho. Na zemi našli ležať mŕtvu dvojicu. Postupne sa začínajú vynárať desivé informácie o ich smrti.

Ako informuje český denník Blesk, Jan († 21) a jeho priateľka († 16) mali spáchať samovraždu skokom z 30-metrovej výšky zo schodiska paneláku. Susedia pôvodné informácie o tom, že ich našli vo výťahovej šachte vyvrátili. Zaľúbenci sa mali pred smrťou ešte porezať a napokon spáchať samovraždu skokom v objatí, dodáva Blesk.

"Prvý dojem bol taký, že obaja spia. Keď som prišiel bližšie, krvi by ste sa mi nedorezali," popisuje traumatizujúci zážitok očitý svedok. Jan býval na piatom poschodí so svojou matkou. Tam sa mal pár porezať na rukách, potom mali ísť obaja výťahom na 11. poschodie a odtiaľ skočiť dolu schodiskom. "Museli sa udierať o zábradlie. Boli to také rany akoby ste sa o to udierali a padali dolu. Krv bola na každom schode. Pani to včera deratizovala asi štyri hodiny," dodali susedky pre FTV Prima.

Polícia vo vyšetrovaní tragédie vylúčila cudzie zavinenie a hlavnou vyšetrovacou verziou je samovražda. Prečo si mladý pár siahol na život však ešte nie je jasné. Zosnulý Jan mal mať podľa známych psychické problémy a užíval antidepresíva.