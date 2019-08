Ošemetná situácia v Dobšinej: Poštárky sa tam riadne zapotia

Ja som Kotlár, koho je viac? S týmto priezviskom sa v Dobšinej roztrhlo vrece. Zhruba 5,5-tisícové mestečko na Hornom Gemeri má totiž lokalitu Dedičná a v nej žije vyše 700 Rómov.

Asi 500 z nich nosí meno Kotlár alebo Kotlárová! Komplikácie občas nastávajú pri doručovaní pošty, no miestni ošemetnú situáciu vyriešili inak, svojsky – prezývkami. Popri staršej bytovke už dávnejšie zbúrali chatrče a už rok tu v dvoch nových býva vyše 700 ľudí.

Medzi nimi je Kotlárovcov až asi 500, hoci ani jeden z nich nie je vyučeným kotlárom. „Máme však murárov, stolárov, pilčíkov,“ vraví Martin Kotlár (60), ktorý v minulosti pracoval na píle. „Žijem tu od narodenia, ale ľudí s týmto priezviskom pribúda. Veď ja sám mám s manželkou až osem detí. No nesťažujeme sa a toto meno by sme si za život nezmenili,“ doplnil a hneď Novému Času ochotne ukázal menovky vo vchode do bytoviek, kde je popri priezviskách Kotlár, ktorých je ako maku, pre istotu v zátvorke aj rok narodenia.

spomenul Martin Kotlár a doplnil, že majú aj prezývky ako Lajoš, Deži či dokonca Ježiš. Marián Bubenčík, ktorý je pracovníkom mestského úradu a aj miestnym vajdom, vraví, že je všetko v nalepšom poriadku, hoci detí je neúrekom.

„Vieme ich rýchlo rozlíšiť najmä podľa roku narodenia, hoci už máme aj dva manželské páry, ktoré majú aj rovnaké krstné mená,“ vysvetlil. V mestskej matrike síce majú evidenciu obyvateľstva, ale podľa priezviska nie sú v počítači, evidujú sa však v registračných kartách. Odhad 500 Kotlárov sa však blíži k realite. V Dobšinej tak toto priezvisko nosí približne každý jedenásty človek.