Ženích na svadbe spadol a bol 10 dní v kóme: To, čo povedal po prebratí, bolo pre nevestu ďalšou ranou

Chris Mallon (49) a jeho láska Avril (43) mali svadbu v hoteli v obci Uphall v Škótsku.

Po tom, čo odišli všetci hostia, pomáhal ženích hotelovému zamestnancovi vynosiť svadobné dary do mladomanželského apartmánu. Lenže na schodoch sa pošmykol a prepadol cez zábradlie tak nešťastne, že tvrdo dopadol z výšky 3,6 metra. Chris skončil v nemocnici a bol 10 dní v kóme. Následkom pádu mal popraskanú lebku, zlomenú chrbticu, zlomené a vykĺbené rameno, zlomenú ruku a podliatiny na srdci aj pľúcach. Ako píše portál Mirror, doktori jeho zranenia prirovnali k tým, aké mávajú obete hrozivých autonehôd.

,,Za celý deň som mal len pár drinkov,“ povedal Chris. ,,Moja noha sa pošmykla na schode, prepadol som dopredu a ďalšie, čo si pamätám, je, že som sa o 10 dní zobudil v nemocnici." Čerstvá manželka Avril videla jeho pád na vlastné oči a následne bdela pri jeho nemocničnom lôžku. Po manželovom prebratí ju čakal ďalší šok, Chris si ich svadbu nepamätal. ,,Bol taký zmätený, ani nevedel, že sme už zosobášili. Potom som mu začala spievať pieseň z nášho svadobného tanca a on sa pripojil, to mol krásny moment,“ povedala Avril. Až po mesiaci Chrisa prepustili z nemocnice a aj lekárov udivoval, ako skoro dokázal opäť začať chodiť.

Do práce sa však stále vrátiť nemôže, problém mu robí už len ohnúť chrbát. ,,To je najťažšie, tá bolesť je príšerná.“ Akoby to nestačilo, Chris po pád nepočuje na jedno ucho a stratil chuť aj čuch. Chris a Avril, ktorí sa zoznámili v roku 2014, svoju svadobnú cestu do Dubaja zrušili. Mladomanželka je na svojho muža hrdá. ,,To, v akom bol stave a to, ako sa zotavil, je zázrak,“ hovorí. Na problém má zavarené aj hotel, v ktorom sa nešťastie stalo a to kvôli nedostatočne zabezpečenému zábradliu, v hre je trestné oznámenie. ,,Bolo otázkou času, kedy sa tam niečo stane,“ myslí si Avril.