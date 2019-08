OĽaNO bije na poplach: Môže dôjsť ku kolapsu železničnej dopravy, výzva ministrovi Érsekovi

Takmer tretina všetkých železničných tratí je v zlom a nevyhovujúcom stave.

Zlý stav infraštruktúry pritom spôsobuje meškanie vlakov. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) navyše v súčasnosti výrazne škrtajú výdavky na údržbu. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec hnutia OĽaNO Ján Marosz s tým, že tento stav môže viesť až ku kolapsu železničnej dopravy na Slovensku.

Marosz poukázal na to, že pre zlý stav infraštruktúry meškajú vlaky denne 750 minút sumárne. "Len preto, že železničné trate nie sú dostatočne udržiavané," podotkol s tým, že tieto čísla vyplývajú z dokumentov, ktoré sa hnutiu dostali do rúk z prostredia ŽSR. "My sa obávame, že v takomto zlom stave sú tie železnice, že naozaj môže dôjsť ku kolapsu železničnej dopravy na Slovensku," dodal poslanec.

Hnutie zároveň upozornilo, že železnice v súčasnosti zavádzajú opatrenia na výrazné škrtanie výdavkov na údržbu. "Dôvodom má byť nepriaznivá finančná situácia ŽSR," priblížil expert hnutia na dopravu Jiří Kubáček s tým, že predmetom opatrení je napríklad nepoužívať materiál zo skladov, neobjednávať chýbajúci materiál a prehodnotiť sa majú aj plánované výluky, teda opravy tratí. "To sú tie opravy, ktoré treba robiť, aby nám tam vlaky dva roky nejazdili päťdesiatkou namiesto stovky," poznamenal Kubáček.

Situácia v ŽSR sa tak podľa OĽaNO blíži ku kolapsu. "Ďalšie obmedzovanie údržby smeruje k tomu, že onedlho nebudú mať vlaky po čom jazdiť," upozornil Kubáček. ŽSR pritom podľa Marosza dostávajú ročne takmer 300 miliónov eur. Domnieva sa, že ŽSR "prejedli" celý svoj rozpočet, nakupovali, čo nebolo treba a nakupovali predražene.

OĽaNO sa preto obracia na ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), aby sa touto situáciou začal zaoberať. "Aby dal do poriadku tie trate, kde je tá situácia naozaj najhoršia, ktorá má priamy dosah na meškanie vlakov a zároveň žiadame aj ministra financií, aby zvážil na základe nejakého reálneho konkrétneho plánu so zodpovednými a s termínmi dofinancovanie tých úsekov, ktoré potrebujú, aby boli okamžite tie závady odstránené," zdôraznil Marosz.