Oddelené dvojičky ešte nemajú vyhraté: Čaká ich náročná operácia

Tím maďarských lekárov, ktorý začiatkom augusta v Dháke úspešne oddelil siamské dvojčatá z Bangladéša, sa v nedeľu vrátil do Budapešti.

Lekári sa o tri až šesť mesiacov plánujú vrátiť späť do Bangladéša, kde budú pokračovať v sérii operácií dvojčiat, informovala agentúra MTI.

Deti ešte čaká rekonštrukcia lebiek a rozličné rehabilitačné procedúry, ktoré potrvajú roky, zaznelo na budapeštianskej tlačovej konferencii s tým, že neurologický status a vyhliadky malých pacientok bude možné posúdiť až o niekoľko mesiacov.

Trojročné dievčatá Rabia a Rukia podstúpili vo vojenskej nemocnici v bangladéšskom hlavnom meste Dháka 1. a 2. augusta 20-hodinovú operáciu na oddelenie lebiek a mozgov, na ktorej spolupracoval 35-členný tím maďarských chirurgov charitatívnej organizácie Nadácia akcie pre bezbranných ľudí (ADPF).

Rabia sa už usmieva a rozpráva, Rukiu ale musia udržiavať v umelom spánku, pretože oddelenie mozgu bolo pre ňu náročnejšie. Navyše ju postihla vírusová nákaza, v dôsledku ktorej sa ocitla v kritickom stave. Vírusovej infekcii sa nevyhla ani Rabia, v jej prípade však mala ľahší priebeh.

Lekári informovali, že série operácií, ktorých časť bola uskutočnená v Budapešti, sa zúčastnilo priamo, prípadne vo forme konzultanta vyše sto maďarských lekárov. Do Bangladéša k hlavnej operácii zobrali takmer dve tony zdravotníckeho materiálu a prístrojov, z čoho veľkú časť nechali tam ako dar.

Člen tímu Gergely Pataki označil za veľmi dôležitý moment 20-hodinového chirurgického zákroku skutočnosť, že maďarskí lekári sa počas operácie trikrát spoločne modlili s moslimskými a hinduistickými lekármi. "K úspešnej operácii bola potrebná odbornosť, organizovanosť a viera. Bez viery by sa do takéhoto komplikovaného prípadu nebolo možné pustiť," povedal István Hudák, ktorý dodal, že by dvojičky potrebovali v budúcnosti ešte trocha šťastia.