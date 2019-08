Trump sa obáva násilia v Hongkongu: Odkaz čínskemu prezidentovi

Americký prezident Donald Trump v nedeľu varoval Čínu, že ak by násilným spôsobom zakročila proti protestujúcim v Hongkongu, mohlo by to ohroziť vzájomné obchodné rokovania medzi Spojenými štátmi a Čínou.

Informovali o tom agentúry DPA a AFP. "Myslím si, že bude ťažké rokovať, ak použijú násilie; mám na mysli, ak sa zopakuje situácia z (pekinského) Námestia nebeského pokoja," povedal Trump novinárom pri odchode z New Jersey do Washingtonu. Pokojné protesty na Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men) ukončili svojím brutálnym zásahom bezpečnostné zložky z 3. a 4. júna 1989. Ich potlačenie armádou si podľa odhadov vyžiadalo 1000 až 10.000 obetí na životoch.

"Chcel by som, aby sa (situácia) v Hongkongu vyvinula demokratickým spôsobom," vyhlásil Trump. "Veľmi by to prospelo obchodnej dohode," dodal. Násilie by, naopak, podľa neho vyvinulo tlak na šancu dosiahnuť dohodu s Čínou. Trump čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga vyzval, aby sa stretol a porozprával s lídrami protestov. Zároveň však pripustil, že toto nie je zvyčajný prístup vodcu Pekingu.

"Skutočne verím, že ak by si prezident Si Ťin-pching sadol so zástupcami protestujúcich... na niečo by prišiel," uviedol Trump s tým, že čínsky prezident je "veľmi talentovaný muž", ktorý by rýchlo dokázal dospieť k dohode. V nedeľu sa v Hongkongu konal ďalší zo série prodemokratických protestov namierených proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Organizátori uviedli, že sa na ňom zúčastnilo najmenej 1,7 milióna ľudí. Posledný z protestov, ktoré trvajú už viac než dva mesiace, mal pokojný priebeh.