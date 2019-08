Kňaz Slavomír nezasvätil život len Bohu: To, čo robí vo voľnom čase, vás dostane

Žije pre dve veci. Slavomír Marko (39) z Divína (okr. Lučenec) zasvätil svoj život Bohu, ale zároveň aj športu.

Je farárom Rímskokatolíckej farnosti Navštívenia Panny Márie v Lučenci. Ako záložník a stopér však háji aj farby mužstva 6. ligy FC Slovan Divín. S úsmevom však vraví, že za výhry sa nemodlí.

Slavomír (39) a jeho štyria bratia sa od detstva každú voľnú chvíľu venovali hraniu futbalu. Okrem športu mal rodený Divínčan silný vzťah k viere v Boha, k čomu ho viedla jeho mama. „Odmalička som rozmýšľal ísť za kňaza. Na gymnáziu som sa rozhodol ísť študovať teológiu. Povedal som si, že to nechám na Pána Boha, či ma prijmú, alebo nie. Ak by som neuspel, chcel som študovať učiteľstvo, odbor telesná výchova,“ prezrádza farár, ktorý počas štúdia hrával 4. a 5. ligu za Spišské Podhradie.

V roku 2004 ho vysvätili za kňaza a všade, kde pôsobil, sa venoval aj futbalu. Ako diakon a kaplán bol v Rožňave v kádri Heľpy a potom ako kňaz v Hosticiach hráčsky pôsobil v rodnej obci. „Bol som aj v Pohorelej, ale naďalej som cestoval kvôli futbalu do Divína,“ vysvetľuje.

Po omši na ihrisko

Pri svojom koníčku utrpel aj zranenie v podobe odtrhnutej achilovky a takmer rok nemohol hrávať. Potom pôsobil v tíme Pohorelej, no vrátil sa do rodnej dediny. Presne rozvrhnuté má najmä nedele, po svätej omši vyzlečie sutanu a o pár minút už má na sebe dres. Niekedy sa nestihne ani naobedovať.

„Niektorí veriaci vedia, že hrávam futbal. Zatiaľ som negatívne ohlasy nezaznamenal. Na prvom mieste sú pre mňa stále kňazské povinnosti,“ vraví mladý farár. Spoluhráči ho poznajú dlhé roky, takže na jeho povolanie sú zvyknutí, no jeho súperi občas zažartujú, alebo ho podpichnú. „Povedia, že kňaz by nemal faulovať. Ja sa však stále snažím hrať fair-play. Myslím, že spoluhráči hrešia pri mne pomenej. Ja ich neupozorňujem a pokiaľ neberú meno Božie nadarmo, dá sa to tolerovať,“ hovorí záložník, ktorý hráva aj na poste stopéra.

Za víťazstvá svojho mužstva sa nemodlí, skôr sa len prežehná, aby sa nikomu nič nestalo. Ako aktívny futbalista by rád pôsobil čo najdlhšie. „Chcel by som s Divínom postúpiť a ešte aspoň raz si zahrať krajskú piatu ligu,“ praje si farár - futbalista, ktorý fandí Realu Madrid.