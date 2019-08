Hrivík sa teší na nové pôsobisko: Zo Švédska je šanca vrátiť sa do NHL

Mení klub i súťaž! Hokejový útočník Marek Hrivík (27) bude v kariére pokračovať vo švédskej lige, keď sa na jeden rok upísal nováčikovi z Leksandu.

Keďže v minulej sezóne stihol pre zranenie odohrať iba 26 duelov v ruskej KHL v drese Podoľska, jeho hlavným cieľom je najskôr získať späť zápasovú prax. Až potom môže opäť poškuľovať o návrate do zámoria.

Hokejový reprezentant Marek Hrivík pre zdravotné problémy nedokončil posledné dve sezóny. Najskôr predčasne skončil v zámorí na farme Calgary a vlani zase nedohral ročník v KHL v drese Podoľska.

„Už som zdravotne v poriadku, trénoval som niekoľko mesiacov, aby som sa dôkladne pripravil na nový ročník. Cítim sa dobre, už sa teším na nový ročník,“ povedal na úvod Hrivík, ktorý opúšťa KHL a bude pôsobiť vo Švédsku. „Ponúk som mal viacero, hlavne zo Švédska. Najviac ma však oslovilo vedenie nováčika z Leksandu, a preto som sa s nimi aj dohodol na ročnej zmluve.“ Skúsený útočník už dnes odlieta do Škandinávie, aby sa pripojil k tímu. „V najbližších dňoch absolvujeme prípravný turnaj, takže sa už teším na zápas, pretože som nehral vyše pol roka. Sám som zvedavý, ako mi to pôjde.“

Hrivík sa do Európy vrátil iba vlani, keďže predtým dlhé roky pôsobil v zámorí a v drese NY Rangers stihol odohrať 24 duelov v NHL. Na otázku, či berie pôsobenie v Leksande aj ako možnosť opäť sa vrátiť do zámoria, odpovedal: „Mojou prioritou je, aby som po dlhšej prestávke opäť chytil zápasovú prax a odohral celú sezónu. Viem, že zo začiatku to nebudem mať ľahké, ale verím, že sa rýchlo dostanem do tempa. Švédska liga je veľmi kvalitná a veľa hráčov sa z nej dostalo do zámoria. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ dodal.