Česká televízia nakrúca nový dokument o Karlovi Gottovi: Kľúčová osoba zo života maestra sa rozhodla prehovoriť

Česká televízia momentálne pracuje na ďalšom dokumente o živote maestra Karla Gotta (80).

Ako sa však českým médiám podarilo zostiť, pri jeho tvorbe vôbec nešetrili a televízia vrazila do zlatého Slávika poriadne veľký balík peňazí.

Gott sa dočkal hneď niekoľkých dokumentov o svojom živote a v rámci jeho nedávnych 80. narodenín už Česká televízia pracuje na ďalšom. Dokonca zašli tak ďaleko, že do speváka, ktorého si Česi vážia ako poklad, investovala televízia z vlastných zdrojov mastnú sumičku. Ako píše český denník Aha!, ide o viac ako 23-tisíc eur! „S touto sumou musí produkcia dokumentu pracovať a všetko z nej financovať,“ prezradil pre Aha! zdroj zo štábu. Ďalšou novinkou je aj to, že Karlova najstaršia dcéra Dominika, ktorá najprv svoju účasť odmietla, prehovorí a prispeje aj svojou časťou. „Režisérka Špátová so mnou natáčala rozhovor, keď som otcovi na konci júla prišla popriať k narodeninám,“ vysvetlila Dominika.