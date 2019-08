Manžel markizáckej stálice Nejedlý má čeliť odvolaniu z funkcie: Koniec šéfa hasičov?

Šumy okolo odchodu šéfa hasičov neutíchajú. Generál Alexander Nejedlý je vo svojej funkcii prezidenta požiarnikov s krátkou polročnou prestávkou už 11 rokov a nikdy sa pod ním netriasla stolička tak, ako v posledných dňoch.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa nášho zdroja Nejedlému hrozí vynútený koniec. Dôvodom môže byť aj škandál hasičov, ktorí boli registrovanými bobistami bez toho, aby o tom vôbec vedeli. Polícia to vyšetruje ako dotačný podvod. Kým Nejedlý o ničom podľa vlastných slov nevie, ministerstvo vnútra záhadne mlčí.

Nejedlý začal svoju kariéru ako radový hasič v roku 1984, postupne na michalovskej stanici vystriedal všetky pozície a vedúce funkcie, až sa napokon 24 rokov po prijatí do zboru vypracoval na prezidenta hasičov, ktorým je dodnes. Verejnosť ho pozná najmä z plesov v opere, kde sa objavuje po boku manželky Danice, ktorá je moderátorkou televízie Markíza. Nejedlý dosiahol vôbec ako prvý hasič na Slovensku hodnosť generála. Udelil mu ju exprezident Ivan Gašparovič s požehnaním exministra vnútra Roberta Kaliňáka.

V súčasnosti sa však má pod ním už dlhšiu dobu triasť stolička a vo funkcii by mohol skončiť k 1. septembru. Samotný prezident požiarnikov tvrdí, že o ničom nevie. „Ja zatiaľ o tom nič neviem, to by ste sa museli opýtať pani ministerky. Myslím si, že je to hlúposť. Zatiaľ je to bez komentára, ani pozitívne, ani negatívne na to neodpoviem. Ja to už tri roky každý mesiac počúvam. Ja som človek činu, aj som bol, takže na to nebudem reagovať,“ skonštatoval Nejedlý.

Nový Čas poslal otázky o možnej výmene šéfa hasičov aj rezortu vnútra, ten to však odmietol potvrdiť, ale aj vyvrátiť. „Tieto informácie nebudeme komentovať,“ odpísali z tlačového odboru. Podľa nášho zdroja však Nejedlého môže vyhadzov obísť, keďže sú indície, že z funkcie odíde sám.

Prvá kontroverzia

Nejedlého kariéru sprevádza aj zopár škandálov, najviac rezonuje ten, ktorý sa stal na jeho svadbe v roku 2017. Svadobčanom, medzi ktorými bol aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák, totiž nad hlavou začal prelietavať policajný vrtuľník a rozhadzoval im cukríky. Helikoptéra Bell 429 za 5,367 milióna eur mala však 24 hodín denne, 7 dní v týždni slúžiť iba na záchranné akcie, pričom na vyhadzovanie predmetov z vrtuľníka bolo potrebné získať špeciálne povolenie.

Médiám sa nikdy nepodarilo zistiť, či také povolenie získali. „Išlo o dar zamestnancov MV SR pre generála Hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého,“ uviedol vtedy hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov s tým, že na prelet za cca 700 € sa poskladajú zamestnanci rezortu. Nejedlý podľa vlastných slov o vrtuľníku dopredu nevedel, malo ísť o prekvapenie.

Bobisti hasiči

Na ďalšiu kauzu hasičov za Nejedlého pôsobenia upozornil nedávno poslanec OĽaNO Gábor Grendel (39). „V roku 2016 sa stali národným športovým zväzom aj bobisti. Problém je len v tom, že takmer polovica jeho registrovaných členov nikdy v živote v boboch nesedela a ani len netušila, že je registrovaným členom zväzu bobistov,“ uviedol Grendel s tým, že 48 „bobistov“ hasičov sa o svojom členstve v zväze dozvedelo až dva roky po registrácii. V súčasnosti škandál vyšetruje polícia pre podozrenie zo subvenčného - dotačného podvodu.

Ministerka Saková pre kauzu odvolala veliteľa piešťanskej hasičskej stanice Ladislava Noskoviča, ktorý mal svojich kolegov zapísať do zoznamu bobistov bez ich vedomia. Podľa Grendela to bol iba pešiak. „Preveruje to aj hlavná kontrolórka športu, mali začať kontrolu pre čerpanie dotácií. Mohlo to byť každoročne okolo 100 000 eur. To, že si na to trúfli, mohlo podľa kontrolórky súvisieť s tým, že tie dotácie sa vykazujú iba v excelovských tabuľkách. Tam nemusíte dokladovať žiadne náklady,“ spresnil Grendel.

Manželka Danica reaguje

Nový Čas zisťoval, čo si o prípadnom konci Alexandra Nejedlého v čele hasičského zboru myslí jeho manželka Danica Nejedlá. Do reči jej veľmi nebolo. „Prepáčte, ale o žiadnom odvolávaní neviem,“ skonštatovala stroho.