Pauschek nemá klub, trénuje s rezervou: Tehelné pole má v srdci aj na tele!

Nepríjemná situácia. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Lukáš Pauschek (26) ju premiérovo zažíva toto leto, keď je pred štartom novej sezóny stále bez zmluvy.

Trénuje s B-tímom Slovana Bratislava, ktorého je odchovancom a jeho symbol si nechal vytetovať na ruku, keď z neho odišiel do Čiech.

Skúsený obranca získal s belasými dva majstrovské tituly, dvakrát s nimi ovládol Slovenský pohár a zahral si aj skupinovú fázu Európskej ligy. V roku 2013 podpísal zmluvu so Spartou Praha, no v Čechách si viac zahral za Bohemians a Mladú Boleslav. Teraz na nový angažmán stále čaká. „V takejto situácii som prvýkrát vo svojej kariére a hlavne na psychiku to nie je jednoduché. Vyrovnať sa s tým mi pomáha hlavne rodina, manželka so synom Nicolasom, s ktorými trávim najviac času. Rôzne aktivity s malým sa snažím naplno si užiť,“ priznal Lukáš Pauschek. Popritom stále poctivo trénuje s B-tímom Slovana, aby bol v prípade zaujímavej ponuky pripravený.

Pre TASR priznal, že nad ponukou od svojho materského klubu by neváhal ani sekundu. O jeho vzťahu k Slovanu jasne hovorí aj tetovanie starého štadióna na Tehelnom poli, ktoré má na ruke. „Dal som si to urobiť už dávnejšie v Čechách. Myslím, že v roku 2015. Majster v štúdiu náš štadión nepoznal, pracoval podľa fotografie. Slovan pre mňa znamená veľmi veľa, veď som v ňom rástol od prípravky až po mužov,“ priznal Pauschek. V B-tíme sa stretol aj s Jánom Kozákom ml., ktorý z neho nedávno prešiel k A-tímu a kráča od víťazstva k víťazstvu. „Som rád, že sa mu tak darí. Okrem prvého tímu sa stále stíha venovať aj B-tímu. Ja som tu krátko, s chalanmi len trénujem, ale s Jánom Kozákom sa dá o všetkom pobaviť a dokazuje, že to je veľmi perspektívny kouč. Verím, že víťaznú šnúru nepretrhne,“ dodal Pauschek.