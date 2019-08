Šokujúce priznanie bývalýho šampióna: Mesačne vyfajčí marihuanu za tisíce dolárov!

Myslel to vážne? Bývalý šampión v ťažkej váhe Mike Tyson (53) pustil pred pár dňami poriadne šokujúce priznanie.

V pondelňajšej epizóde podcastu s názvom Hotboxin Tyson prehlásil, že vyfajčí mesačne marihuanu za 40 tisíc dolárov. "Na farme vyfajčím 10 ton trávy za mesiac," pridal sa bývalý hráč amerického futbalu Eben Britton. "Je to šialené!" reagoval Tyson aj keď sa zdalo, že pozná odpoveď. Prítomný rapper Jim Jones nechápavo vyvaľoval či. "To je veľa trávy. To musíte fajčiť nonstop, každú sekundu."

Lekárska marihuana bola v uplynulých rokoch v štáte Kalifornia legalizovaná a Tysonov ranč chcel skúmať, ako môže rozvinúť jej klinické prínosy pre pacientov.

Prvý bitku zažil Tyson už v deviatich rokoch. Kamarát mu zabil holuba. "Bol som divoké dieťa. V rodine to nebolo ideálne, svoju úlohu hrali alkohol i drogy. Bol som problémové dieťa, užíval som si to, ale bol som zlý kriminálnik," rozhovoril sa o svojom živote pri návšteve v Prahe na konci minulého roka.

Do dvanástich rokov bol tridsaťdvakrát zatknutý. Aj toto patrí k životu šampióna. Nechýbali ani drogy. A ako sa zdá, marihuana ho stále baví.