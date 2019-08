Americkým kongresmankám zakázali vstup do Izraela: Premiéra obviňujú z islamofóbie

Členka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Ilhan Omarová obvinila vo štvrtok izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že sa spolčil s islamofóbmi, ako je americký prezident Donald Trump.

Omarovej vyjadrenia prišli po tom, čo jej a ďalšej demokratickej kongresmanke Rashide Tlaibovej Izrael nepovolil vstup na svoje územie, napísala agentúra DPA.

"Je urážlivé, keď izraelský premiér Netanjahu na naliehanie prezidenta Trumpa odoprie vstup (do krajiny) dvom predstaviteľkám amerického štátu," uviedla vo vyhlásení Omarová s tým, že rozhodnutie Izraela označila za "mrazivé".

"Bohužiaľ, nie je to prekvapujúce vzhľadom na verejne známe stanoviská premiéra Netanjahua, ktorý sa sústavne vzpiera mierovému úsiliu, obmedzil slobodu pohybu Palestínčanov... a spolčil sa s islamofóbmi, ako je Donald Trump," uviedla moslimská kongresmanka zo štátu Minnesota.

Trump ešte pred rozhodnutím Izraela nepustiť obe kongresmanky na svoje územie vo štvrtok na Twitteri uviedol, že židovský štát by prejavil nesmiernu slabosť, ak by im to umožnil. Obe totiž podľa Trumpa Izrael nenávidia.

Rashida Tlaibová a Ilhan Omarová, ktoré v najbližších dňoch plánovali navštíviť Predjordánsko a východný Jeruzalem, sú vôbec prvé dve moslimky zvolené do Kongresu. Obe vyjadrili podporu Palestínčanmi vedenému medzinárodnému hnutiu s názvom Bojkot, odliv kapitálu a sankcie (BDS). Izrael prijal zákon, na základe ktorého môže zakázať vstup na svoje územie akémukoľvek podporovateľovi tohto hnutia.