Za volant štvorkolky si sadol len 11-ročný chlapec: Najprv divoká jazda, potom nešťastie

Dobrodružstvo sa zmenilo na boj o život.

S vážnymi zraneniami previezol vo štvrtok záchranársky vrtuľník chlapca (11) z okolia Slatinských Lazov (okr. Detva) do banskobystrickej nemocnice. Počas jazdy na štvorkolke spolu s kamarátom (12) narazili do stromu. Štvorkolka sa prevrátila a chlapca privalila. Štvorkolka sa prevrátila a chlapca (11) privalila. Zdroj: fb/pz Podľa policajného facebooku si mal za volant štvorkolky sadnúť bez dovolenia dospelých len jedenásťročný chlapec, ku ktorému si ako spolujazdec prisadol jeho o rok starší kamarát. Spoločná jazda sa skončila, keď narazili do stromu. Štvorkolka sa prevrátila a privalila mladšie z detí, ktoré utrpelo vážne zranenia.

Záchranársky vrtuľník ho previezol do nemocnice v Banskej Bystrici. Muži zákona prípad vyšetrujú. „Začali sme trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví v jednočinnom súbehu s prečinom neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla,“ informovala polícia na svojej stránke.