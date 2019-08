S chlapíkom sa chcú vyfotiť všetky ženy: Uvidíte ho zblízka, pochopíte

So slávnym mužom si ho mýlia aj celebrity. Vďaka podobe so známym porotcom talentovej súťaže je však slávny tiež!

Andy Penfold (54) z anglického Sessexu je obyčajný chlapík, ktorý pracuje ako umývač okien. Jeho brutálna podoba s prísnym porotcom talentových súťaží Simonom Cowellom z neho však urobila hviezdu.

Andyho si prvýkrát pomýlili so Simonom pred piatimi rokmi, keď bol na koncerte a mal na sebe slnečné okuliare. To mu vnuklo myšlienku zaregistrovať sa do agentúry, ktorá hľadá dvojníkov slávnych ľudí. Vďaka pôsobeniu v nej si tak privyrába na akciách v kostýme slávneho porotcu. Andymu sa už podarilo aj spojiť obe povolania a na naliehanie klientov dokonca umýva okná v kostýme Simona.

Z dvojníka porotcu sú ohromené aj celebrity. Vyfotiť sa s nim chceli napríklad spevák Peter Andre, či televízna osobnosť Piers Morgan, píše dailymail.co.uk.