Tomáš Majláth zo Susedov na dobrodružnej výprave: Cestoval z Taškentu do Teheránu

Je to tam nebezpečné! Okradnú vás! Je tam vojna! Takéto a mnohé iné výstrahy si vypočul herec Tomáš Majláth (31), keď niekomu oznámil, že sa počas leta spolu s dvomi kamarátmi chystá na vlastnú päsť precestovať Irán, Uzbekistan a Turkménsko. Nedal sa odradiť a nám teraz porozprával, či jeho život naozaj visel na vlásku.

Vlani absolvoval s kamarátmi päť dní v tureckom Istanbule a hoci vraví, že to bol fajn výlet, bolo im akosi dlho... „Bývali sme v tom istom hoteli, takže cesta do rôznych miest bola v podstate stále rovnaká a dá sa povedať, že po čase aj nudná,“ vysvetľuje. A tak, keď mu priatelia pred trištvrte rokom navrhli nový plán - ísť na tri týždne do Strednej Ázie, kde prejdú cez tri krajiny - chytil sa. Aj keď onými tromi krajinami boli Slovákmi neprebádaný Uzbekistan, Turkménsko a Irán, kde navyše neustále hrozí vojna.

Bude vojna? Nebude vojna?

„Priznávam... asi tak pred polrokom sme takmer každý deň sledovali konflikt medzi USA a Iránom. Každý týždeň bolo niečo nové a pár dní pred odletom sme už aj mali pripravený plán B, C i D v prípade vypuknutia vojny,“ konštatuje už dnes s úsmevom, keďže hneď po prvých rozhovoroch s domácimi sa im potvrdilo to, v čo dúfali. „Málokoho zaujímajú hry, čo medzi sebou hrajú vysokí politici, ktorí už ani netušia, ako ľudia v ich krajine fungujú. Ľudia si tu žijú vlastným životom a viac ako politika ich zaujíma ten, kto odhodí zábrany a príde sa osobne do ich krajiny pozrieť.“

No odvážne trio nestálo len pred hrozbou vojny, predovšetkým Irán je totiž považovaný za vyslovene rizikovú krajinu. „ ,Je to tam nebezpečné! Okradnú vás! Veď tam nič nie je! Je tam chudoba!‘ - Takéto a veľmi podobné veci sme počuli azda od každého, komu sme povedali, kam sa chystáme. Pravda je, že sme to nebrali na ľahkú váhu. Mali sme však aj informácie z dôveryhodných zdrojov, že sa tam naozaj netreba ničoho báť, tak nám neostalo iné, iba tomu veriť. Skúsenosti robia človeka múdrejším a môžeme všetkých uistiť, že sme sa nestret­li s ničím, čo by iba na zlomok sekundy zaváňalo problémom,“ rozpráva Tomáš, no zároveň upozorňuje, že neriskovali a snažili sa dodržiavať základné pravidlá, ako napríklad netúlať sa temnými uličkami predmestí...