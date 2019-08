Ceny pohonných látok pôjdu dolu aj o 5 centov: Má to však háčik, Slovensko pocíti pokles cien v inom sektore

S veľkým tankovaním sa oplatí počkať! Slovenských motoristov čaká v najbližších týždňoch príjemný pokles cien benzínu a nafty, a to o 3 - 5 centov za liter. To by pri tankovaní „doplna“ (asi 43 litrov) znamenalo úsporu viac ako 2 eurá.

A ak sa spor medzi Trumpom a Čínou v dohľadnom čase neupokojí, môže to byť ešte viac. Analytik však upozorňuje, že ide o dvojsečnú zbraň, dosahy obchodnej vojny už nepriaznivo pocítili napríklad zamestnanci slovenského Volkswagenu. O koľko môže cena ešte klesnúť a dokedy sa s návštevou čerpačky oplatí čakať? Júlové ceny pohonných látok oproti júnu mierne zdraželi. Letná sezóna motoristov je totiž v plnom prúde a možno aj preto zatiaľ Slováci nepocítili v plnom rozsahu jedno z mála pozitívnych dôsledkov obchodnej vojny medzi USA a Čínou.

O chvíľu sa to však zmení. „Tento nedoriešený spor tlačí ceny na ropnom trhu smerom nadol. Vyvoláva to totiž slabší svetový dopyt po rope. V dôsledku toho ceny ropy počas tohto týždňa zväčša klesali a aktuálne sa ropa Brent pohybuje len v okolí úrovne 58 amerických dolárov za barel. Preto predpokladáme, že budúci týždeň by ceny na pumpách mohli mierne klesnúť,“ uviedla analytička Poštovej banky Jana Glasová. Analytik Boris Tomčiak vyčíslil, že by to mohlo byť spočiatku až o tri centy. „Budúce dva týždne to môže klesnúť v priemere o 2-3 centy, ak však rozmýšľame mesiac dopredu, úspora by mo­hla dosiahnuť aj 5 centov,“ vysvetľuje Tomčiak, ktorý sa tiež stotožňuje s tým, že hlavnou príčinou je tvrdá politika prezidenta Donalda Trumpa.

Dokedy sa oplatí čakať

Môže cena na čerpačkách klesnúť ešte viac? „Otázny je ďalší vývoj, ak sa vojna ešte viac vyeskaluje a Čína začne nakupovať ropu od Iránu, na ktorý USA uvalili sankcie, cena klesne ešte viac. Na konci minulého roka bola cena 50 dolárov za barel, a to je taká hranica, pri ktorej sa im ešte ťažba oplatí. Teraz je to 58 eur za barel. Ak by to kleslo o 8 € za barel, stálo by nás tankovanie ešte o ďalších 7 centov lacnejšie,“ hovorí Tomčiak s tým, že taký vývoj nepredpokladá, skôr naopak. Ak by sa však scenár naplnil, tankovali by sme oproti minulému týždňu až o 12 centov lacnejšie.

Čo je za poklesom ceny

Trump v máji nečakane avizoval 10-percentné clá na čínske produkty v objeme 300 miliárd amerických dolárov, a to už od septembra. Cieľom colných sadzieb v USA je zvýšiť ceny zahraničného tovaru a podporiť tak domácich výrobcov. Čína reagovala zastavením nákupov od amerických farmárov, a keďže klesla výmena tovarov medzi Čínou a USA, znížil sa aj počet kontajnerových lodí, ktoré medzi krajinami premávajú. Jedna taká loď spotrebuje denne 200 ton nafty, čo stojí približne 120 000 €. Lode, ktoré nepremávajú, pohonné látky nepotrebujú, preto, prirodzene, klesol aj dopyt po rope, ktorej je teraz na trhu prebytok, a tak jej cena, prirodzene, klesá. „Je to dvojsečná zbraň. Síce nám zlacneli pohonné látky, ale pre obchodnú vojnu aj významne poklesla produkcia benzínových a dieselových áut, čo sa negatívne prejavilo na slovenskej ekonomike. Napríklad bratislavský Volkswagen plánuje prepustiť tisícky zamestnancov,“ upozornil analytik Tomčiak.

Hurikány môžu všetko zmeniť

Boris Tomčiak, analytik, Finlord, s. r. o.

Mali by zlacnieť o 2-3 centy v najbližších dvoch týždňoch, a ak sa nič nezmení, alebo sa cena ropy na globálnom trhu ešte zníži, tak v horizonte štyroch týždňov môžu benzín a nafta na slovenských čerpačkách pokojne zlacnieť aj o 5 centov. V USA, ktoré sú najväčším producentom ropy, je momentálne hurikánová sezóna, a tak sa pokojne môže stať, že príde nový hurikán a všetko bude zrazu inak. Ďalším rizikom je, že by Čína nerešpektovala sankcie na Irán a začala od nich kupovať ropu. S ostatnými vplyvmi, napríklad s väčším záujmom o elektromobily, prognózy počítali.

Obchodnú vojnu medzi USA a Čínou nemožno zľahčovať, zatiaľ to vyzerá tak, že ani jedna z krajín neplánuje ustúpiť. „Čelíme možno najnebezpečnejším finančným časom od veľkej finančnej krízy v roku 2009,“ myslí si hlavný ekonóm Svetovej banky. Rovnako to vnímajú aj zástupcovia Klubu 500, ktorý spája slovenských vlastníkov spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 500 zamestnancov. „Prijímame opatrenia, ktoré majú zásadný negatívny vplyv na konkurencieschopnosť priemyslu. Máme obavy, že ak tieto opatrenia budú pokračovať ďalej, Slovensko bude mať počas krízy jeden z najväčších negatívnych dosahov na ekonomiku z okolitých krajín, vrátane vysokého prepadu pracovných miest,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.