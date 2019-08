Suspendovaný kňaz Lajcha má novú robotu: Vzdelanie mu nepomohlo, musel zobrať, čo prišlo

Musel sa poobzerať po inom povolaní. Farár Michal Lajcha (34) pred takmer rokom musel skončiť na svojom poste, pričom dôvodom malo byť to, že verejne kritizoval celibát.

Muž vyzlečený po 10 rokoch zo sutany v minulosti hovoril, že manuálnej práce sa vôbec nebojí, a so svojím vzdelaním a praxou ani inú možnosť mať nebude, ak sa chce uživiť. A svoje slová aj potvrdil. Lajcha pracoval v lese ako pilčík a teraz sa živí ako vodič dodávky a rozváža tovar nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí. Mladý farár Michal Lajcha (34) rozvíril cirkevné vody začiatkom septembra, keď odhalil na fare v Kľaku pamätnú tabuľu duchovnému Rudolfovi Kluchovi, ktorý počas druhej svetovej vojny zachránil pred istou smrťou množstvo ľudí.

Klucha otvorene žil so ženou, s ktorou vychoval troch synov. Lajcha okrem toho vydal knihy Tragédie celibátu – mŕtva manželka, v ktorých poukazuje na negatíva povinného kňazského celibátu a na to, že celibát by mal byť dobrovoľný. Kňaza, ktorý má na chrbte vytetovaný žalm 23, následne biskup Banskobystrickej diecézy Marián Chovanec suspendoval. Cirkev to odôvodňovala tým, že bez dovolenia opustil farnosť, neslúžil omše a neprišiel na dohodnuté stretnutie s biskupom.

Brázdi Európu

Po pol roku strávenom na úrade práce pracoval Lajcha ako pilčík a teraz ako vodič. „Áno, je to pravda. Pracujem ako vodič dodávky. V mojej situácii veľa možností v súčasnosti nemám. Jazdím po Slovensku, ale chodím aj do zahraničia. Najčastejšie je to Nemecko, Maďarsko, bol som ale aj v Slovinsku a vo Francúzsku,“ povedal Michal Lajcha pre Nový Čas. V rámci hľadania roboty pritom nemá vôbec ľahkú situáciu. „Keď má človek gymnázium a v mojej situácii nepoužiteľnú vysokú, desaťročnú nepoužiteľnú prax, čo si napíšem do životopisu. Že desať rokov som bol farár?“ vyjadril sa Lajcha pre TV Markíza.

Či pre cirkev nie je škoda, že šikovný kňaz „krúti“ volantom, sme sa od kompetentných nedozvedeli. „Ohľadom dp. Lajchu sa s otázkami, prosím, obráťte na Banskobystrické biskupstvo, do ktorého prináleží,“ odpísal Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska. Z Biskupského úradu v Banskej Bystrici do našej uzávierky na otázku neodpovedali.