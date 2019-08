Predavačke sa narodilo choré bábätko, nebude hovoriť ani chodiť: Pred vírusom varuje všetky tehotné!

Pam Rogers z austrálskej Canberry bola v 31. týždni tehotenstva, keď sa dozvedela zdrvujúcu správu.

Doktori povedali, že jej bábätko nemá primerane vyvinutý mozog a vykazuje znaky mikrocefálie, neurologickej vývinovej poruchy. Ako povedala portálu Whimn, lekári im s manželom ponúkli potrat, ale oni odmietli. Syn Christopher sa narodil v roku 2013 s mozgovou obrnou a epilepsiou. Je slepý a na jedno ucho nepučuje.

Za smutné diagnózy môže vírus CMV, o ktorom Pam nepočula, až kým navždy nezmenil život jej bábätka. Je to bežný a väčšinou nie nebezpečný vírus, ale ak s ním prídu do kontaktu tehotné ženy, môže u ich detí spôsobiť deformácie a postihnutie. Pam pracovala počas tehotenstva v predajni, čiže každý deň prichádzala do styku s množstvom ľudí. ,,Nechcem nikoho strašiť, ani nabádať k zmene životného štýlu... Len varujem, aby ste si viac dali pozor na hygienu, obzvlášť pri deťoch,“ odkazuje podľa Whimn.

Ženy by si mali pravidelne umývať ruky mydlom, hlavne po vysmrkaní sa či vymieňaní plienok. Austrálčanka má okrem Christophera ešte dve dcérky a priznáva, že život s ním je náročný. ,,Nevieme ani presne, koľko času nám s ním ostáva. Snažíme sa s ním žiť každý deň naplno, nech nemáme neskôr výčitky,“ povedala Pam.