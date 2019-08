Podozrivé manévre Fica a Pellegriniho: Tichá domácnosť v Smere?

Dvaja najdôležitejší muži Smeru premiér Peter Pellegrini (43) a predseda Robert Fico (54) sa už dlhší čas spolu neobjavili na verejnosti.

Poslednú spoločnú fotku majú ešte z apríla. Kuriózne je, že aj obete banského neštastia v Handlovej si počas víkendu boli uctiť každý zvlášť. Kým Fico prišiel vzdať hold zosnulým ešte pred obedom, Pellegrini večer. Nový Čas sa pýtal, čo je za tým. Dvojica následnev pondelok absolvovala spoločný obed, no ani po ňom pred verejnosť nepredstúpili spoločne.

Mali byť nerozlučným, zohraným tandemom, no na verejnosti ich spolu nevidieť. Fico s Pellegrinim majú poslednú spoločnú fotku ešte z 9. apríla, keď oznamovali meno nového ministra financií Ladislava Kamenického. O škriepkach medzi predsedom strany Ficom a predsedom vlády Pellegrinim sa hovorí dlhšie, ich názory sa často rozchádzajú.

Pellegrini medzičasom predbehol Fica v súťaži popularity medzi voličmi strany a po tom, ako Fico oznámil, že stranu povedie do volieb, sa v kuloároch začalo hovoriť o Pellegriniho odchode zo strany. Najpravdepodobnejšou zastávkou by preňho bola strana exministra zdravotníctva či vnútra Tomáša Druckera, ku ktorému odišla už aj Pellegriniho pravá ruka - šéf jeho komunikačného tímu Tomáš Kuča.

Neškrípalo to prvýkrát

Jedným z kurióznych okamihov, keď ľavá ruka nevedela, čo robí pravá, bolo obdobie po májových eurovoľbách, kedy o Ficovi nebolo takmer dva týždne počuť a začali sa kopiť otázky ohľadom miesta jeho výskytu. Premiér vtedy iba úsečne odvetil: „Nestarám sa do osobného programu pána predsedu strany.“ Podozrivé bolo aj to, že obaja politici išli uplynulý víkend do Handlovej vzdať hold obetiam banského nešťastia, avšak každý v inom čase

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Nový Čas zisťoval, čo je za tým, avšak Úradu vlády ani tlačovému odboru Smeru do reči nebolo. Následne v pondelok absolvovali obaja lídri spoločný obed, po ktorom sa Pellegrini tváril, že je všetko v poriadku. „Diskutujeme, vieme si sadnúť za jeden stôl a povedať si každý svoje postoje. Plánujeme sa teraz stretávať veľmi často, aby sme čo najskôr prišli k definitívnemu výsledku, ako ďalej,“ uviedol premiér po obede.

Politológ Grigorij Mesežnikov súhlasí s tým, že je minimálne podozrivé. „Dlhodobo vysielajú protichodné signály, sám registrujem, že sa spolu príliš neukazujú. Ťažko povedať, či je v tom zámer, skôr si myslím, že ide o nejaký osobný spor medzi nimi. Pre ich voličov je dôležité, aby ukázali jednotu a ak by chceli strane pomôcť, vystupovali by spolu aj napriek hocijakej osobnej nevraživosti,“ uviedol Mesežnikov.