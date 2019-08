Na Domaši slávnostne požehnali výletnú loď Bohemia: Peter Pellegrini očakáva veľký záujem

Výletnú loď Bohemia v nedeľu večer v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá slávnostne požehnal košický rímskokatolícky arcibiskup a metropolita Bernard Bober. Podujatia, ktoré vyvrcholilo odpálením ohňostroja a rozsvietením lode, sa zúčastnil i premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD).

"Pred pár týždňami vyplávala táto loď, ktorá prišla z Prahy s požehnaním kardinála Dominika Duku. Prešla na Slovensko trasu dlhú okolo 3000 kilometrov. Dnes sme ju požehnali. Vyslovil som slová modlitby a vzývania, aby Boh bol tu s nami, aby lodi doprial šťastné kilometre a všetkým ľuďom, ktorí na nej budú tráviť svoj voľný čas pokoj, zdravie a vždy dobré spomienky," uviedol po požehnaní Bober.

Podľa Pellegriniho je výletná loď na Domaši ukážkovým príkladom využívania potenciálu rozvoja cestovného ruchu, ktorý vodná nádrž má."Samotná loď spolu s enormne náročným transportom si vyžadovala dotáciu od vlády vo výške viac ako 600 000 eur, ale ako mám informácie, už od prvého dňa vzbudzuje veľký záujem. Verím, že aj dnešným slávnostným aktom začína novú fázu rozvoja celého regiónu," povedal Pellegrini.

Podľa jeho slov sa bude musieť vláda zamýšľať nad tým, ako využiť potenciál vodných plôch. "Myslím si, že potenciál všetkých vodných diel na Slovensku, nie je využitý ani na polovicu, možno ešte menej. Budeme musieť nájsť prienik medzi tým ako chrániť zdroje pitnej vody, ale na druhej strane umožniť využiť vodné plochy aj na rekreačné účely," skonštatoval premiér.

"Počas víkendov robíme päť plavieb, cez týždeň štyri. Zatiaľ sme mali skoro všetky plavby vypredané, jednu sme museli zrušiť z dôvodu nepriaznivého počasia. Medzi ľuďmi je o to veľký záujem. Máme na lodi pripravený program, ľudia sa dozvedia nielen to, čo sa na Domaši dialo, ako sa stavala, ale aj to, aký bol vývoj dejín v našej krajine," priblížil starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.

Ako doplnil, v budúcnosti by chceli na Domaši vybudovať cyklochodník, prístaviská, nábrežnú promenádu, ako aj múzeum športových hrdinov. Čo sa týka opakujúceho sa problému s nedostatkom vody v nádrži Kapraľ verí, že sa ho podarí vyriešiť dlhodobo tak, aby nelikvidoval cestovný ruch na východe Slovenska.