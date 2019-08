Najväčší stredoeurópsky festival Sziget hýri farbami: Všade samé krásne ženy v TOP outfitoch

Budapešť sa na celý týždeň zmenila na európske centrum hudby a kultúry.

V stredu popoludní (8. 8.) sa začal Sziget Festival 2019. Ostrov slobody v centre mesta privítal večer prvého veľkého headlinera, Angličana Eda Sheerana. V rámci sedemdňového maratónu (festival potrvá do 13.8.) jedného z najväčších európskych festivalov sa predstavia okrem Eda Sheerana ešte hviezdy ako Foo Fighters, The 1975, Florence + The Machine či Twenty One Pilots.

Ed Sheeran sa ukázal na pódiu tak, ako ho skoro všetci poznajú z koncertov či videozáznamov - tmavé tričko s krátkym rukávom, pod ním biele s dlhým rukávom, trocha strapatý účes. Už pri prvej skladbe Castle on the Hill fanúšičky jasali a mobily boli zapnuté počas celého viac ako hodinového vystúpenia.

Návštevníci okrem hudby musia rátať aj s tlačenicou, festival bol v stredu počas vystúpenia Eda Sheerana vypredaný, čo znamenalo návštevnosť 95.000 ľudí, uviedol spravodajský server 24.hu.

V dave ľudí sa pohybuje množstvo krásnych žien, ktoré si, ako to už býva na festivaloch zvykom, dali poriadne záležať na svojom dress code. Ich do detailu premyslené outfity zaplavili Instagram.