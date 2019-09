Módny návrhár Andrej Baraník si dom zariaďoval sám: Dokonca si ušil aj závesy

Módny návrhár Andrej Baraník (46) býva spolu s manželkou Katkou (42) a s ich dvoma deťmi Brigitou (22) a Brianom (17) v malej tichej dedinke neďaleko Nitry.

Domček, v ktorom rodinka žije, je súčasťou radovej zástavby, Andrej ho zariaďoval úplne sám.

Andrej šil svadobné šaty Miriam Kalisovej, Sise Lelkes-Sklovskej a obliekal aj členov skupiny Desmod. Salón, kde navrhuje, a zároveň má požičovňu šiat, však má na skok v meste pod Zoborom, kam denne dochádza. „Najviac momentálne šijem svadobné šaty a pánske obleky. Sezóna svadieb je od jari do jesene, takže mám naozaj veľa práce,“ hovorí Andrej, ktorý nezamestnáva žiadnu krajčírku, ale všetko šije sám.

Nevesty vraj v súčasnosti preferujú tylové ľahučké šaty, mohutné materiály teraz neletia. „Nevestu riešim tak dva týždne pred svadbou. Z dlhoročných skúseností viem, že nie je dobré, aby šaty mala doma 2-3 mesiace, tak sa ich opozerá a zistí, že sa jej nepáčia. Zriadil som si aj požičovňu, aby som vyhovel každému, lebo ak by som mal všetko šiť, cena za požičanie by bola príliš vysoká.“

Na terase aj v zime

Andrej býval odmalička v rodinnom dome, jeho manželka bývala v bytovke, rozhodnutie ísť do vlastného domu však bolo jasné pre oboch. „Keď začala vznikať táto radová zástavba, dostali sme ponuku, či by sme tu nechceli bývať a zhodli sme sa na tom, že dom je predsa len lepší. Sme tu už 17 rokov, je to celkovo tichá lokalita, do mesta musíme síce dochádzať, ale nám sa tu žije perfektne a nemenili by sme,“ zhodujú sa manželia, ktorí najviac času trávia na terase prepojenej s malou záhradkou.

„Terasu sme zastrešili najmä preto, že. Od jari do jesene sme tu takmer nepretržite a dokonca aj v zime. Zababušíme sa do deky a je nám fajn. Rozmýšľam však, že ju celú uzavriem, aby tu bolo teplo aj počas chladnejších dní,“ rozmýšľa návrhár, ktorý celý dom zariaďoval bez pomoci dizajnéra či architekta.Ale v podstate tu stále niečo mením a vždy si to dizajnujem sám. Šijem si závesy, návliečky, s manželkou máme rovnaký vkus, takže sa vždy zhodneme.“

Manželka je kutil

Domáci kutil je však prekvapujúco najmä manželka Katka. „Základné veci, ako je výmena žiarovky, to ešte zvládam, inak je ale ona totálne technický typ, tá zmontuje všetko,“ smeje sa Andrej Baraník. V kuchyni sa činí, naopak, on. „Varím veľmi rád, je to moje veľké hobby. Aj keď prídem z práce, hneď sa postavím ku sporáku a niečo vymyslím. Katka nie je prieberčivá, takže jej ľahko ulahodím. Mám rád ázijskú kuchyňu, ale varím aj typické slovenské jedlá.“ Obývačka manželom slúži na oddych pri televízore. „Je tu veľký pohodlný gauč, takže aj keď deti prídu zo školy, usadíme sa sem spolu a debatujeme.“

K domu patrí aj malá záhradka, kde však okrem okrasných rastlín a drevín návrhár nepestuje nič. Pred dom však symbolicky zasadil strom, keď sa mu narodila dcéra. „Záhrada je najmä synova záľuba, on v nej presádza, sadí a kope. Jediné, čo pestujem ja, je za naším plotom, kde mám maličký štvorček a v ňom nasadenú petržlenovú vňať,“ smeje sa.

Manželia Baraníkovci sú spolu šťastní už 26 rokov a je to z nich naozaj cítiť. „Fakt nám nič nechýba, máme tu všetko, čo potrebujeme a nemenili by sme nič,“ hovoria svorne.