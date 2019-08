Fotograf Ivan mal šťastie v nešťastí: Útok medvedice prežil vďaka svojej duchaprítomnosti!

Rozzúrenej šelme unikol len o vlások. Fotografa a spisovateľa Ivana Kňazeho (72) z Hradišťa (okr. Partizánske) napadol obrovský chlpáč pri fotení a pozorovaní prírody priamo na turistickom chodníku na Poľane v časti Kyslinky.

Duchaprítomnému mužovi sa napriek zraneniu podarilo ujsť do auta. Medvedica ho však doškriabala na chrbte a ruke a uhryzla do nohy, zranenia utŕžil aj na hlave.

Ivan Kňaze (72) sa venuje fotografovaniu už 60 rokov a na svojom konte má aj 20 kníh. Mnoho času trávi v prírode, kde fotografuje všetko živé a aj neživé. Tak to bolo aj v stredu ráno, keď sa vybral v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana v blízkosti lesnej správy Kyslinky turistickým chodníkom do lesa. Venoval sa fotografovaniu, keď zrazu otočil hlavu a zozadu ho napadla medvedica. „Spadol, no zdvihol sa a utekal preč. Dobehla ho a znova ho zvalila na zem. Zrejme potom stratil aj vedomie,“ uviedol Ján Nôžka, referent poľovníctva z Lesov SR, ktorý má informácie od poľovníka.

Bola s mladými?

Napadnutý fotograf sa prebral a podarilo sa mu pred rozzúrenou medvedicou uniknúť do auta. Odtiaľ prišiel na lesnú správu Kyslinky, kde mu privolali záchranku. „Medvedica mu mala zahryznúť do pravej nohy, doškriabala ho na chrbte a ruke. Zranenia mal aj na hlave,“ doplnil Nôžka s tým, že Ivan mal pri medvedici vidieť aj dve asi dvojročné mláďatá.

Zraneného muža previezla privolaná záchranka do banskobystrickej nemocnice, kde sa však dlho nezdržal a po ošetrení bol prepustený do domáceho liečenia. Lesy SR a aj CHKO Poľana dlho upozorňujú na premnožené medvede v okolí Poľany. „Požiadali sme Štátnu ochranu prírody o odstrel 8 jedincov, doteraz sa k tomu nevyjadrili,“ zakončil hovorca Lesov SR Pavel Machava.