Hokejisti Bratislava Capitals s jasným cieľom: Dotiahne Oremus Pašekovcov do extraligy?

Veľké mená, ambiciózne vízie. Hokejový klub Bratislava Capitals s nimi vstúpi do novej sezóny v I. lige s jasným cieľom postúpiť do Tipsport ligy.

Hlavné mesto v nej nemalo sedem rokov zastúpenie, no teraz je blízko k návratu Slovan a v budúcej sezóne mu pribudne možno ďalší rival. Prezidentom klubu je Dušan Pašek ml. (34), trénerom skúsený Peter Oremus (48), jeho asistentom Michal Hudec (39) ovenčený majstrovským titulom z Banskej Bystrice a viacero zaujímavých hráčov.

Klub so sídlom v Ružinove začal budovať káder na novú sezónu hneď po skončení tej uplynulej. Jednou z prvých úloh bolo angažovanie kvalitného trénera.

„Dušan Pašek ma oslovil, keď som skončil v Dukle Trenčín a po oboznámení sa s víziou klubu sme sa rýchlo dohodli,“ povedal bývalý asistent trénera slovenskej reprezentácie Peter Oremus, ktorý má aj majstrovský titul s Košicami a pôsobil tiež v českej extralige. Návrat do nižšej I. ligy však neberie ako krok späť:

„S tým som nemal žiadny problém. Už aj v minulosti som sa z Čiech vrátil tiež do I. ligy v Skalici a teraz sa naplno sústreďujem na prácu v Bratislava Capitals, aby sme splnili cieľ a záver sezóny mali úspešný!“ Peter Oremus z pozície trénera viedol v Skalici aj Dušana Pašeka, takže teraz si zvykajú na nový pracovný vzťah.

„Každý si Dušana pamätá ako cieľavedomého hráča. Aktuálne odštartoval niečo nové, no starostlivosť o tím je aj jeho zásluhou veľmi dobrá a dovolím si povedať, že máme vytvorené extraligové podmienky. Výborná je tiež vzájomná komunikácia v rámci klubu. Podarilo sa nám získať kvalitných hráčov spolu s realizačným tímom, teraz to už bude len na nás,“ načrtol Peter Oremus jasný plán klubu, ktorým by mal byť postup medzi slovenskú ligovú elitu.

Asistenta mu bude robiť Michal Hudec, ktorý sa na jar v tejto pozícii tešil z majstrovského titulu s Banskou Bystricou a brankárov bude mať na starosti Roman Mega. Práve s Bystricou dnes Capitals odohrajú prvý prípravný zápas.

Boj o fanúšika

Nedávno odštartoval prípravu na sezónu aj HC Slovan, ktorý sa po siedmich sezónach v KHL chce vrátiť do Tipsport ligy. V hlavnom meste tak budú hrať dva ambiciózne kluby v dvoch domácich súťažiach. „Ja sa vždy sústreďujem na svoje mužstvo, no je jasné, že našou hrou budeme chcieť prilákať na zimný štadión čo najviac fanúšikov a získať si ich priazeň,“ ubezpečil Peter Oremus.