Slovenský cyklista sa OH v Tokiu začne zaoberať po sezóne: Tour de France bez Sagana?

Slovenský cyklista a trojnásobný majster sveta Peter Sagan (29) sa po zisku rekordného siedmeho zeleného dresu na Tour de France už koncentruje na svetový šampionát, ktorý ho koncom septembra čaká v anglickom Yorkshire.

Prvotné informácie o trati mu poskytol jeho bývalý tímový kolega Michael Kolář. "Ide o zvlnený terén, ktorý je dosť technický, ale mohlo by to byť dobré. Teraz som počul, že spadol most, takže trať sa zrejme ešte bude trochu upravovať,“ povedal Sagan na tlačovej konferencii v Bratislave.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Rodák zo Žiliny prezradil aj svoje plány, ktoré ho čakajú v najbližších dňoch či mesiacoch. "Snažím sa stále jazdiť čo najlepšie, teraz mám pár dní voľna a o týždeň idem na vysokohorské sústredenie, kde sa bude pripravovať na majstrovstvá sveta. Potom idem na preteky v Hamburgu, v Amerike mám ďalšie sústredenie, absolvujem kanadské klasiky a tiež preteky v Belgicku."

Predošlé dni strávil mladší z bratskej dvojice Saganovcov v Paname, kde absolvoval exhibičné amatérske preteky. Takto strávený čas si veľmi užil.

"Myslím si, že to bol piaty ročník tohto podujatia. Veľmi sa mi tam páčilo a som rád, že som to mohol absolvovať. Prešli sme naprieč celou krajinou. Videl som Panamský prieplav, no prechádzali sme aj cez dažďový prales. Prišlo veľa ľudí, čo je veľmi dobré pre rozvoj cyklistiky. Bol to dobrý pocit, nemusel som ísť naplno a mohol som si vychutnať jazdu,“ prezradil novinárom víťaz bodovacej súťaže na Tour de France 2019.

Podľa športového riaditeľa tímu Bora-Hansgrohe Jána Valacha nie je vylúčené, že by sa Peter Sagan mohol niekedy predstaviť aj na úvodnom podujatí Grand Tour Giro d’Italia. Slovenský cyklistický fenomén sa tým však nezaťažuje, respektíve nad ďalšou sezónou zatiaľ nepremýšľa. Odpovedal však na otázku či je možné vyhrať bodovaciu súťaž na všetkých troch Grand Tour.

"Každé preteky majú iné bodovanie. Giro a Tour by sa možno dali, ale Vuelta je ťažšia kvôli bodovaciemu systému. V Španielsku som išiel trikrát a raz som bol veľmi blízko. Dôležité je, že pokiaľ etapa končí v kopci, tak víťaz získa rovnaký počet bodov ako pri rovinatej etape. Je to dosť zložité, ale možno nová výzva," povedal 29-ročný cyklista.

Saganov historicky rekordný siedmy triumf v bodovacej súťaži nabáda k myšlienkam, že v budúcnosti by si žilinský rodák mohol vyskúšať niečo iné ako Tour de France. Jeho motivácia by sa už mohla orientovať iným smerom. "Toto nie je téma dňa, nebavili sme sa o tom. Peter mal toho po Tour dosť a potreboval oddych. Čo bude na budúci rok sa rozhodne možno o dva mesiace. Samozrejme, motiváciu musí mať najmä on. Môže sa sústrediť aj na iné veci. Ale keď sa opäť postaví na štart Tour, určite bude chcieť byť zasa úspešný," podotkol Valach.

Peter Sagan vníma aj rastúcu popularitu pretekov Okolo Slovenska, ktoré minulý rok ovládol najbojovnejší pretekár 106. ročníka Tour de France Francúz Julian Alaphlippe. Domáceho podujatia by sa však rád niekedy zúčastnil. "Určite budem chcieť ísť na Okolo Slovenska, ale posledné roky mi to nevyšlo. Uvidíme, aký budem mať plán súťaží v ďalších sezónach,“ dodal.

Sagan bol strohý pri otázke na budúcoročnú olympiádu v Tokiu. Na tej poslednej v Rio de Janeiro to skúsil na horskom bicykli, ako to bude o rok?: "Začnem sa tým zaoberať až po sezóne."

V uplynulých dňoch zasiahla celý cyklistický svet tragická nehoda. Mladý belgický cyklista Bjorg Lambrecht z tímu Lotto-Soudal zahynul v pondelok po páde v tretej etape Okolo Poľska. "Neviem sa k tomu veľmi vyjadriť, pretože stále neviem, čo presne sa stalo. No je to veľmi smutná správa pre celý cyklistický svet a je mi to veľmi ľúto," uviedol Sagan.