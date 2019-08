Martin hodil návnadu do malého Dunaja, bol prekvapený, čo vytiahol: Veď to je monštrum!

Tomu sa povie veľká ryba! Do redakcie Nového Času napísal čitateľ, ktorý sa pochválil úlovkom svojho syna na Malom Dunaji.

Martin (18) sa rybárčeniu venuje už od malička a vo svojej zbierke má niekoľko nádherných kúskov s rekordnou dĺžkou. Pred pár dňami sa mu podarilo chytiť zubáča dlhého viac ako meter, ktorý hneď po odfotení skončil naspäť v rieke.

Martin má vášeň pre rybárčenie od piatich rokov. „Drží ho to dodnes,“ prezradil chlapcov otec, ktorý reagoval na článok Nového Času týkajúci sa Slovákov, ktorí ulovili maxi sumca v Španielsku. „Krásne ryby nachytáte aj na Malom Dunaji neďaleko Bratislavy, nemusíte chodiť až do Španielska,“ dodal a prezradil viac o synovom úlovku. „Zubáča chytil pred pár dňami v Tomášove a bol to boj. Meral 112 cm, ale odvážiť sme ho nestihli, ako športoví rybári sme ho rýchlo vypustili.“ Ku chlapcovým najväčším úlovkom patrí takmer dvojmetrový sumec. „Toho chytil minulý týždeň na malom Dunaji a mal až 182 cm, čo bol zatiaľ jeho rekord,“ pochválil sa otec mladého rybára.

Zubáč veľkoústy

- Pochádza z východu, odkiaľ sa rozšíril k nám.

- Dorastá do dĺžky 130 cm a hmotnosti 15 kg.

- Dožíva sa veku maximálne 20-25 rokov.