Krásna Valentina novou tvárou Victoria's Secret: Narodila sa ako chlapec, teraz svojím telom vyráža dych

Victoria's Secret si mala najať úplne prvú transgender modelku. Tento krok by mohol signalizovať, že jedna z najznámejších značiek začala konečne počúvať kritiku zo strany svojich zákazníkov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Začiatkom augusta zdieľala brazílska transgender modelka Valentina Sampaio (22) svoju fotografiu na Instagrame a pod ňou označila značku Victoria's Secret Pink spolu s hashtagmi "campaign" (kampaň), "vspink," a "diversity" (rozmanitosť), uvádza portál Business Insider. O deň neskôr zdieľala video s popisom: „Nikdy neprestávajte snívať.“

Victoria's Secret ešte verejne nepotvrdila, či transgender modelku Valentinu najala, rovnako hovorca spoločnosti L Brands na žiadosť o vyjadrenie od Business Insider ešte nereagoval. Ak je to však pravda, znamenalo by to výrazný posun v ich stratégii.

Značka je už dlho pod paľbou obvinení za to, že jej reklamné kampane sú málo rozmanité. Kritika prišla najmä minulý rok po tom, ako vedúci marketingu materskej spoločnosti L Brands povedal, že si nemyslí, že na výročnej módnej prehliadke by sa mali prezentovať „transsexuálky“, pretože ich šou je o „fantázii“. Jeho komentáre vyvolali v online svete pobúrenie a kritici požadovali jeho rezignáciu. Teraz je spoločnosť údajne vo fáze „prehodnocovania“ a možno bude musieť zrušiť svoju módnu prehliadku.

Odvtedy akcionári a kritici Victoria's Secret vyzývajú značku, aby vykonala zmeny, ktoré udržia krok s dobou. Správa o ich údajne prvej transgender modelke si vyslúžila veľa chvály: „Prvá transgender modelka, ktorá bude fotiť pre VS! Som šťastná!“ napísala modelka Victoria's Secret Lais Ribeiro na twitteri. „Wow, konečne!“ komentovala správu na Instagrame hviezda zo seriálu Orange Is The New Black Laverne Cox.

Valentina Sampaio sa zúčastnila na kastingu pre Victoria´s Secret Fashion Show v Midtowne 31. augusta 2018 v New Yorku. Narodila sa na severe Brazílie v rybárskom mestečku Aquiraz a už keď mala 8 rokov, ju psychologička označila za transsexuálku. Meno Valentina začala používať vo svojich 12 rokoch.

Valentina vo viacerých rozhovoroch uviedla, že ako dieťa nebola kvôli tomu šikanovaná a nikdy s tým nemala problém, pretože jej rodičia a spolužiaci jej rozhodnutie prijali. Podľa jej slov boli na ňu „hrdí“ a „podporovali ju“.

Slovenské celebrity sa pochválili fotkami z dovolenky: Prečo našim kráskam učarovalo Taliansko?

Móde sa začala venovať, keď mala 16 rokov po nástupe na fakultu módy. Práve tu si ju všimla make-up artistka, ktorá ju prihlásila do modelingovej agentúry São Paulo. Svoju premiéru na móle mala v novembri 2016 na São Paulo fashion week.

Neskôr toho roku o nej značka L’Oréal nakrútila krátky film, ktorý uzrel svetlo sveta na Medzinárodný deň žien. Následne sa stala ich módnou ambasádorkou. Až na jar roku 2017 ju spoznal celý svet po tom, ako sa stala prvou transgender modelkou, ktorá sa objavila na titulnej strane francúzskeho časopisu Vogue. Tento krok vyvolal hotový ošiaľ a čitatelia časopisu doslova tlieskali.

Šéfredaktorka francúzskeho časopisu Vogue Emmanuelle Alt predstavila na obálke marcového vydania Valentinu Sampaio a napísala: „Keď prišla do štúdia, mala na sebe džínsy a jednoduché tričko. Valentina Sampaio, dievča z obálky, svojou krásou doslova vyráža dych a to úplne stačí na to, aby zažiarila na obálke Vogue. Je úplne rovnaká ako Gisele, Daria, Edie alebo Anna. Okrem jedného maličkého detailu: Valentina, femme fatale, sa narodila ako chlapec.“

„Je to detail, ktorý by človek ani nemusel spomenúť, avšak v živote týchto žien ide o detail, o ktorý nežiadali a rady by naň zabudli. Valentina je však na obálke Vogue nielen vďaka jej vzhľadu alebo iskrivej osobnosti, ale aj napriek tomu, že stelesňuje namáhavý boj o uznanie a o to, aby nebola považovaná za niekoho iného kvôli rodu,“ pokračovala šéfredaktorka francúzskeho časopisu Vogue Emmanuelle Alt.

O niečo neskôr sa Valentina objavila na obálkach Vogue Brazil a Vogue Germany. V lete roku 2018 sa zúčastnila na kastingu Victoria's Secret Fashion Show 2018, ale miesto nezískala. V tom čase značka Victoria's Secret znížila svoje predaje a čoraz viac bola obviňovaná zo straty významu pre nakupujúcich a kritizovali ju za nedostatok rozmanitosti.