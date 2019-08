Originálne skrýše v Liptovskej Tepličke: Hobitie domčeky pod Tatrami

Malebná dedina pod Kráľovou hoľou sa môže pochváliť krásnou nevšednosťou.

Na konci obce Liptovská Teplička (okr. Poprad) sa totiž nachádza 450 malých domčekov skrytých v zemi. Nie sú určené ale na bývanie, úžitok prinášajú ľuďom už stovky rokov ako dokonale klimatizovaný sklad. Pre svoj vzhľad pripomínajú hobitie domčeky.

Liptovská Teplička leží pod Nízkymi Tatrami, má 2 500 obyvateľov a prvá písomná zmienka o nej je z roku 1634. Podľa malých domčekov na kopci na konci dediny by ste čakali, že tu žijú s nejakými podtatranskými hobitmi.

„Neviem, kto prišiel s týmto porovnaním, ale toto sú naše pivničky, ktoré si naši predkovia vybudovali ako dokonalé domáce sklady. Do vápenca, ktorý my tu voláme mončička, vyhĺbili zhruba tri metre hlbokú jamu v tvare hrušky a prekryli ju drevenou strechou, ktorú zasypali hlinou. Dovnútra sa vchádza po rebríku. Teplota sa tam aj v najhorúcejšom lete drží od dvoch do piatich stupňov. Skladovali sa tam hlavne zemiaky, ktoré až do ďalšej jesene vydržali vo výbornom stave,“ vysvetľuje Mária Fendeková (44).

Očíslovali ich

Každá rodina v obci vlastní minimálne jeden z týchto „domčekov“. Väčšina tam dodnes skladuje zemiaky a zeleninu, no do niektorých sa zub času už poriadne zahryzol.

„Bohužiaľ, pár pivničiek sa zbortilo, no podarilo sa nám minulého roku 15 opraviť a urobiť súpis majiteľov, lebo tieto pivničky nenájdete nikde na katastri zaregistrované. Každý však vie, ktorá je koho a aj v rámci dedičstva si ich rodiny odovzdávajú. Je ich 450 a my sme ich teraz očíslovali. Tie, ktoré už stratili majiteľa, budeme ďalej udržiavať a tie ďalšie zborené sa pokúsime opraviť. Jednu, do ktorej sa nelezie rebríkom sme nechali pre verejnosť otvorenú,“ pochválil sa starosta Liptovskej Tepličky Slavomír Kopáč.

Stavby v číslach

Podľa Márie sa na týchto miestach kedysi najmä skladovali zemiaky.

Počet: 450

Obsah: 30 vriec zemiakov

Hĺbka: 2,5 - 3 m

Teplota: 2 - 6 °C