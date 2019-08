Hrdinovia z krvavej streľby v El Pase: Mamu zasiahla guľka, keď chránila bábätko

Spojené štáty sa spamätávajú z krvavého víkendu! Pri dvoch prípadoch šialenej streľby zahynulo spolu 29 ľudí. Medzi obeťami v texaskom El Pase je aj mamička Jordan Anchondo († 25), ktorá schytala guľku pri tom, ako bránila svoje dvojmesačné bábätko vlastným telom.

Patrick Crusius (21) v sobotu vtrhol do nákupného centra Walmart v meste El Paso so zbraňou v ruke a začal páliť do nevinných. Jeho vyčíňanie má na svedomí 20 ľudských životov, pričom ďalších 26 ľudí je zranených. Dôvodom streľby je zrejme rasová neznášanlivosť. Tesne pred streľbou totiž zverejnil manifest proti mexickej migrácii. Strelcovi hrozí trest smrti za vnútroštátny terorizmus.

V čase streľby bolo v nákupnom centre 3 000 ľudí. Mnohé rodiny nakupovali školské pomôcky pred prichádzajúcim školským rokom. „Bolo počuť rany. Otočila som sa a videla som, ako z Walmartu vychádza žena a mieri k autu. Mala v nákupnom vozíku potraviny a zrazu padla k zemi,“ opisuje obyvateľka El Pasa Sáenzová.

Medzi 20 obeťami sú siedmi Mexičania, bývalý veterán, ale i mamička Jordan Anchondo, ktorá sa stala hrdinkou tragédie. V nákupnom centre bola so svojím manželom a dvojmesačným synčekom. V momente, keď začal strelec strieľať, nezaváhala ani na sekundu a bábätko chránila vlastným telom, pričom sama schytala guľku a zomrela. Syn vďaka nej prežil i keď utrpel viaceré zlomeniny. „Keď ju zastrelil, spadla na neho. Preto má viaceré zlomeniny. Žije vďaka nej,“ hovorí sestra hrdinky Leta (19). Chlapček prišiel počas útoku o oboch rodičov.

Ako hrdinu oslavujú aj vojaka Glendona Oakleyho, ktorý bol mimo služby a nakupoval v susednom obchode. Zrazu tam vbehlo dieťa a kričalo, že vedľa sa strieľa. Glendon mal pri sebe zbraň a začal postupovať smerom k streľbe. Zrazu však uvidel asi tucet malých detí bez rodičov. Rozhodol sa, že ich odnesie do bezpečia. Bral ich 2 - 3 naraz pod pazuchy a utekal s nimi preč. Deti nechápali, čo sa deje a snažili sa mu vytrhnúť. Pustil ich, až keď prišla polícia. Bál sa totiž, aby ho nezastrelili - je totiž černoch.