Barry vytvoril katedrálu zo zápaliek: Stavbu prerušil kvôli frajerke

Angličan Barry King (49) mal odjakživa záľubu v stavaní modelov. V roku 2013 začal pracovať na majstrovskom diele – katedrále v Salisbury zo zápaliek. Potom si však našiel frajerku a na svoj koníček sa vykašľal. Minulý rok sa však rozišli a tak si po rokoch opäť našiel čas.

Katedrála ešte nie je úplne hotová, no už teraz Barry použil 700 tisíc zápaliek. Zápalky však nie sú jediné, čo pri práci potreboval. „Použil som 40 litrov lepidla a dokopy som na materiál minul 6 500 eur. Vždy som chcel, aby ma ľudia poznali vďaka tomu, že staviam modely,“ prezradil.

Do roku 2028 by chcel katedrálu dokončiť úplne. Predpokladá, že na to bude potrebovať rekordných 6 miliónov zápaliek.dodáva Barry. Zároveň sa teší, že katedrála bude už o pár dní vystavená a bude si ju môcť hocikto prísť osobne pozrieť do Salisbury.