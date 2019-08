Ak prejde Stochov PAOK cez Ajax, čaká ho Nikózia alebo Karabach

Grécky futbalový klub PAOK Solún v kádri so slovenským krídelníkom Miroslavom Stochom si v prípade postupu z 3. predkola Ligy majstrov 2019/2020 cez Ajax Amsterdam zmeria v play off sily s víťazom súboja medzi APOEL-om Nikózia a Karabachom Agdam.

Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.

Bývalý európsky šampión FC Porto bude najskôr bojovať o miestenku do play off v nemajstrovskej vetve s ruským debutantom v súťaži Krasnodarom. Ak sa portugalskému vicemajstrovi podarí túto prekážku preskočiť, čaká ho buď Istanbul Basaksehir alebo Olympiakos Pireus. V osudí play off mal svojho zástupcu aj český futbal v podobe svojho majstra SK Slavia Praha, ktorý figuroval medzi nenasadenými mužstvami.

"Zošívaných" čaká postupujúci z dvojice CFR Kluž/Celtic Glasgow, v odvete by mali výhodu domáceho prostredia. Ferencváros Budapešť, do ktorého prestúpil v lete z MŠK Žilina stredopoliar Michal Škvarka, by sa v prípade postupu do play off stretol s jedným z dvojice NK Maribor/Rosenborg Trondheim.

Prvé zápasy play off LM sú na programe 20./21. augusta, odvety 27./28. augusta. Víťazi postúpia do skupinovej fázy, zdolaní si zahrajú v skupinách Európskej ligy UEFA.

Žreb play off LM 2019/2020:

majstrovská vetva:

Dinamo Záhreb/Ferencváros Budapešť - NK Maribor/Rosenborg Trondheim

CFR Kluž/Celtic Glasgow - SK Slavia Praha

Young Boys Bern - FK Crvena Zvezda Belehrad/FC Kodaň

APOEL Nikózia/Karabach Agdam - PAOK Solún/AFC Ajax Amsterdam

nemajstrovská vetva:

FC Bazilej/LASK Linz - Club Bruggy/Dynamo Kyjev

Istanbul Basaksehir/Olympiakos Pireus - FK Krasnodar/FC Porto

Kalendár Ligy majstrov 2019/2020:

6./7. augusta: 1. zápasy 3. predkola

13. augusta: odvety 3. predkola

20./21. augusta: 1. zápasy play off

27./28. augusta: odvety play off

29. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

17./18. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

1./2. októbra: 2. kolo skupinovej fázy

22./23. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

5./6. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

26./27. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

10./11. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

16. decembra: žreb osemfinále

18./19./15./26. februára 2020: 1. zápasy osemfinále

10./11./17./18. marca: odvety osemfinále

20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále

7./8. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

14./15. apríla: odvety štvrťfinále

28./29. apríla: 1. zápasy semifinále

5./6. mája: odvety semifinále

30. mája: finále (Atatürkov Olympijský Štadión, Istanbul)