Dojímavý čin záchranárov z tiesňovej linky 155: Chorému Martinkovi pomohli bez zavolania

Anjeli z čísla 155! Dennodenne zachraňujú desiatky životov, ba neváhajú pridať aj niečo navyše. Keď sa tím žilinských záchranárov dozvedel o chorom Martinkovi (8) z obce Nemce (okr. Banská Bystrica), okamžite sa mu rozhodli pomôcť.

Martinko by rád veselo šantil ako jeho rovesníci, no brzdí ho osud, ktorý mu nadelil ťažkú chorobu. Trápi ho detská mozgová obrna. Rodičia s pomocou dobrých ľudí, ktorí neváhajú siahnuť do vlastného vrecka, robia všetko pre to, aby chlapčekovi skvalitnili život. Takto mu s pomocou záchranárov splnili aj sen o bicyklíku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na začiatku bolo vyrezávané srdiečko, ktoré v charitatívnej aukcii vydražila Lenka - jedna z tamojších operátoriek linky tiesňového volania 155. Po tom, čo sa dozvedela, komu peniažky poputujú, príbeh ťažko chorého Maťka vyrozprávala aj kolegom z Krajského operačného strediska Zdravotnej záchrannej služby.

Partia dennodenne zachraňuje životy, tento príbeh ich však dojal ešte o niečo viac. Neváhali ani sekundu a vyzbierali peniažky, ktoré chýbali do plnej sumy na kúpu špeciálneho bicyklíka pre statočného chlapčeka. „Som veľmi šťastná a veľmi ďakujem, že existujú ešte i dobrí ľudia na svete,“ povedala dojatá mama Veronika, ktorá by pre úsmev svojho dieťaťa urobila všetko na svete.

Kolektív záchranárov v minulosti pomohol aj iným rodinám. „Berieme to ako normálnu vec. Keď vidíme, že niekto potrebuje pomocnú ruku, podáme ju,“ hovorí jedna z operátoriek. Jej slová potvrdzuje aj hovorkyňa záchranárov Alena Krčová: „Moji kolegovia zo Žiliny dokázali, že majú veľké srdce a som na nich hrdá.“

Prvý krok na narodeniny

Martinko bol vytúženým prvorodeným dieťatkom a Veronika s Petrom sa na neho nesmierne tešili. Radostné očakávanie však zakrátko vystriedali obavy a strach. „Tým, že jeho diagnóza vznikla ťažkým komplikovaným pôrodom, bol 15 dní v umelom spánku a na umelom dýchaní,“ spomína so slzami v očiach Veronika. Domov sa dostal až po mesiaci a pol. „Napriek všetkému hýbal nožičkami a ručičkami, no nie celkom zľahka,“ opisuje mamička prvé chvíle so synčekom s tým, že dosť dlho čakali, kedy sa ich chlapček dokáže posadiť.

Nasledoval kolotoč vyšetrení a operácia v Česku, na ktorú sa im akoby zázrakom podarilo vybaviť grant. Ten najkrajší darček od syna dostala Veronika pred dvomi rokmi. „Bolo to v apríli 2017 na rehabilitácii, presne na moje narodeniny, keď Martinko urobil prvé dva-tri kroky medzi terapeutom a mnou,“ spomína dojato. Martinko je húževnatý – s pomocou už prejde kratšie vzdialenosti, dlhšie sú však ťažkým orieškom, preto potreboval vozík, ktorý používa aj v škole. Aj ten sa podarilo kúpiť len vďaka pomoci dobrých ľudí.

Miláčik olympionikov

Aj napriek láske a súdržnosti, ktorá je v tejto rodine všadeprítomná, jednej veci nikdy nie je dosť – peňazí. Veronika musela totiž zostať doma s chlapčekom a otec Peter robí na 4 zmeny, aby ich dokázal uživiť. S milovaným dieťaťom sa snažia obaja tráviť maximum času a celé roky s ním navštevujú nákladné rehabilitácie. Sumy za ne sú však vždy v štvorciferných číslach a tak je rodina vďačná za každé euro. Tie sa im darí získať aj vďaka dobrým ľuďom, ktorí Maťkovi venujú dve percentá z daní.

Malý šibal je aktívne dieťa, a aby sa zabavil, rodičia s ním chodia na rôzne akcie. Na jednej z nich spoznali aj olympijského víťaza Mateja Tótha. Ten si odvtedy pri podobných akciách na Martinka vždy nájde čas, podobne ako moderátor Peter Pinďo Lengyel či trojnásobná olympijská víťazka Nasťa Kuzminová. Podobne ako žilinskí záchranári - sú to ľudia so srdcom na správnom mieste. Len vďaka takýmto dobrodincom dokáže Martinko napredovať a mať radosť zo života.