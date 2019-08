Matka kojila synčeka († 3 týž.), zrazu ho našla v kaluži krvi: Novorodenca zabila fatálna chyba

Matka zaspala pri kojení, nešťastnou náhodou si zabila dieťa.

Joanne Harwood sa živí ako súkromná kaderníčka. Do práce sa vrátila už pár dní po pôrode aj napriek tomu, že cítila neustálu únavu. Ako informuje zahraničný portál Mirror, práve to sa jej synčekovi stalo osudným. Matka sa rozhodla, že nakojí Harryho († 3 týž.) vo svojej posteli. Počas kŕmenia ale zaspala.

Keď sa prebrala, naskytol sa jej zdrvujúci pohľad. Bábätko ležalo tváričkou dolu, okolo neho bola kaluž krvi. Starší syn okamžite privolal sanitku. Po prevoze do nemocnice však lekári konštatovali smrť udusením. "S najväčšou pravdepodobnosťou sa v jednej chvíli matka prevrátila na dieťa a priľahla ho," odznelo na súde. Sudca dokonca vyzval matky, aby nespávali so svojimi bábätkami na jednej posteli. "Je to skutočne zúfalá situácia. Tisnú sa z toho slzy do očí," povedal sudca, ktorý vyhlásil, že za smrť chlapčeka mohla nešťastná zhoda okolností.

"Nekŕmte deti v posteli. Sadnite si s nimi na stoličku, tam ho nakojte a dajte ho do jeho vlastnej postieľky," zdôrazňoval neustále sudca. Zdrvená matka veľmi ľutuje, že počas kŕmenia zaspala a chce, aby si všetky ženy zobrali z jej situácie ponaučenie.