Televízna svokra Gizka Oňová ide s dobou: Pri vnúčatách opäť mladnem

Ide s dobou! Najznámejšia televízna svokra Gizka Oňová (70) veru do starého železa nepatrí.

Hoci má na chrbte sedem krížikov, vďaka svojim piatim vnúčatám funguje nielen na sociálnej sieti, ale zaujíma sa aj o život súčasných mladých ľudí. Prečo sa rozhodla, že nebude typickou slovenskou starou mamou? Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Oňová sa preslávila ako televízna svokra, kde radí rodinám v rôznych nepríjemných situáciách. Sama je matkou troch detí a babkou piatich vnúčat, ktoré sú vo veku okolo dvadsať rokov. A práve vďaka nim sa rozhodla, že sa musí vrátiť so svojím vekom o pár rokov späť, aby si s nimi „mala čo povedať“.

„Pred pár mesiacmi som sa rozhodla, že chcem viac rozumieť mladej generácii. Chcela by som vedieť, čo ich baví, čo ich teší a z čoho majú smútok. A to preto, že mám päť vnúčat od 15 do 23 rokov. Toto je práve tá veková kategória, ktorá, podľa môjho názoru, je dnes dosť zmätená,“ prezradila Gizka v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa. Oňová je tak babkou srdcom a dušou, a preto do svojho života prijala súčasné vychytávky, ktoré sú pre jej vnúčatá nevyhnutnou súčasťou ich života.

„Povedala som si, že nechcem, aby ma vnúčatá zo svojho života vylúčili. Tým pádom sa nemôžem hrať na skúsenú starú babu, ktorá všetko videla a všetko vie. Pretože to neplatí. Pracujem na sebe, veľkým tempom sa oboznamujem s novou technológiou. To, čo napríklad moje rovesníčky nerobia. To už je zázrak, keď niektorá moja rovesníčka povie, že už vie poslať esemesku. Mne to už dnes nestačí. Vymenila som tlačidlový mobil za smartfón a reagujem na celý svet. Používam mail, whatsapp, skype, som na instagrame...,“ dodala Gizka.