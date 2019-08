Superstárista Jakub Petraník prvýkrát priznal svoju orientáciu: Som zamilovaný do muža

Po rokoch vyšiel s pravdou von! Jakuba Petraníka (30) si všetci pamätajú zo speváckej súťaže SuperStar.

A hoci sa koncertovaniu nevenuje naplno, hudbe zostal verný aj po rokoch. V televízii JOJ má totiž na starosti hudobnú dramaturgiu v seriáloch. Do života sympatického superstáristu prišla najnovšie láska. Po jeho boku nie je žena, ale muž! Petraník otvoril exkluzívne pre Nový Čas svoju trinástu komnatu a po prvý raz porozprával o svojej orientácii.

Keď na Slovensku poviete meno Petraník, všetci si vybavia útleho chlapca zo SuperStar. Po rokoch je z tínedžera muž. A hoci sa pošuškávalo, že je Jakub homosexuál, on túto tému neotváral. Až doteraz! Speváka totiž motivovali k verejnému priznaniu ešte stále negatívne reakcie Slovákov.

„Myslím si, že v dnešnej dobe je dôležité ukázať, že homosexualita nie je o preoblečení, a že homosexuál nie je hrozba pre žiadnu rodinu v tejto krajine. Vyslovene ma hnevá, ako politici strašia bežných ľudí homosexuálmi. Ľudia by už mohli pochopiť, že gej nie je strašidlo, ktoré im ide kradnúť deti,“ hovorí Petraník, ktorý už svoju orientáciu nemieni skrývať.

„Nikdy mi nezáležalo na tom, čo si myslia ľudia. Mám obrovské šťastie, akú mám rodinu. Rodičia to o mne vedia od mojich 17 rokov. To bolo práve obdobie, keď som bol už v Bratislave po SuperStar. My sme doma veľmi otvorení, berú ma takého, aký som. Bohužiaľ, nie každý má to šťastie,“ priznáva Jakub.

Vo svojom živote sa niekoľkokrát stretol s hejtom práve preto, že je gej. „So slovnými útokmi sa stretávam na sociálnych sieťach dennodenne, ale viem to filtrovať. S fyzickým útokom som sa, chvalabohu, nestretol. Poznám však chalanov, ktorí boli pre orientáciu napadnutí na ulici,“ vysvetlil Jakub.

Petraník zažíva momentálne krásne obdobie zamilovanosti. „Som šťastne zadaný. Volá sa Peter a pripomenul mi, aké je fajn niekoho mať. Dnes už nemám problém chytiť ho za ruku na ulici a byť sám sebou. Je veľmi inteligentný a vtipný,“ neskrýva svoje emócie spevák. Ten má pre ľudí, ktorí majú strach hovoriť o tom, kým sú, odkaz: „Vedieť nabrať odvahu a nehanbiť sa za seba. Niekedy to možno trvá dlhšie, ale tá voľnosť pred rodinou a blízkymi je podľa mňa receptom na šťastný život.“