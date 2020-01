Legendárny herec Clint Eastwood: Drsný záletník s ôsmimi deťmi

Jedným z velikánovej dnešnej doby je určite americký herec, režisér a producent Clint Eastwood (89).

Nikto sa hádam neurazí, ak napíšeme, že Clint Eastwood je jednou z najtalentovanejších filmových hviezd všetkých čias. Žijúca legenda strieborného plátna divákom vyráža dych nielen svojimi hereckými výkonmi, no možno ešte viac svojimi režisérskymi schopnosťami. Má na konte desiatky úspešných filmov a mnohé z nich patria medzi najlepšie diela svetovej kinematografie. Veď nie nadarmo je tento 89-ročný pánko ovenčený štyrmi Oscarmi! Dámy a páni, Clint Eastwood.

Vyhadzovač

Narodil sa 31. mája 1930 v San Franciscu do rodiny kníhkupca. V nemocnici dostal prezývku Samson, pretože prišiel na svet s úctyhodnou hmotnosťou 5,1 kg. Jeho otec bol s príchodom Veľkej hospodárskej krízy nútený hľadať si zamestnanie v rôznych častiach Kalifornie, a tak manželka Ruth, Clint a jeho mladšia sestra Jean cestovali s ním.

V roku 1948 skončil strednú technickú školu v Oaklande, počas ktorej pretekársky plával. Neskôr pracoval ako pastier dobytka či ako drevorubač v Oregone. Počas vojny v Kórei ho povolali do armády, nikdy sa však na bojové pole nedostal. Mal šťastie, na výcvikovej základni Fort Ord v Kalifornii práve potrebovali zdatného plaveckého inštruktora a to bol džob ako stvorený pre Clinta. Cez víkendy si privyrábal ako vyhadzovač v nočnom klube. Otvoriť galériu Začiatky: Clint v roku 1954 so svojimi hereckými kolegyňami, vľavo Olive Sturges, vpravo Dani Crayne. Zdroj: profimedia

Po návrate do civilu sa dal na štúdium herectva na City College v Los Angeles a po skončení školy dostal zmluvu na 75 dolárov týždenne od filmových štúdií Universal. V ich filmoch síce dostal pár štekov, no všetko to boli béčkové westerny a horory. Tak veľmi túžil zahrať si v niečom veľkom, že v roku 1954 napísal list oscarovému režisérovi Billymu Wonderovi. Ten sa práve chystal nakrúcať film Prelet cez oceán.

V liste stálo, že ak by sa k režisérovi náhodou dostala kastingová videoukážka, ktorú Eastwood natočil pre Universal, nech si to nevšíma, pretože od tej doby sa jeho herecké schopnosti v každom smere zlepšili. Ani jeho úprimný list mu však k vysnenej role nepomohol. Nakoniec ho v roku 1959 z Universalu vyhodili, pretože sa im nepáčilo jeho strnulé hranie a rozprávanie cez zuby, čo sa neskôr stalo jeho poznávacím znamením.

Vytúžená rola

Zlom nastal po podpise zmluvy s konkurenčným štúdiom 20th Century Fox, ktoré ho obsadilo do jednej z hlavných úloh megaúspešného seriálu Surová koža, kde stvárnil postavu kovboja Rawdyho Yatesa. Naozajstný úspech mu však prinieslo až účinkovanie v spaghetti westerne – dolárovej trilógii talianskeho režiséra Sergia Leoneho (Pre hrsť dolárov, Pre hrsť dolárov navyše a Dobrý, zlý a škaredý).

Postava osamelého a cynického pištoľníka s drsným pohľadom Clinta vyniesla na herecké výslnie. Aj to však bolo iba dielom náhody. Hlavnú úlohu totiž najprv ponúkli Jamesovi Coburnovi, ktorý za ňu pýtal 25 000 dolárov, čo bolo viac, ako si produkcia mohla dovoliť. Ďalšou možnosťou bol herec Charles Bronson, no ten ponuku odmietol, pretože sa mu nepáčil scenár. Nakoniec sa rola ušla Eastwoodovi, ktorý ju za 15 000 dolárov zobral.

Paradoxne, režisér Leone sa o jeho hereckých vlohách nevyjadroval práve s nadšením. „Clint má iba dva herecké výrazy, s klobúkom a bez neho,“ povedal. Diváci si ho však zamilovali.

Štyri oscary

Ťažko povedať, či je Eastwood lepší herec alebo režisér. Za svoj život stvárnil desiatky výborných rolí vo filmoch ako Drsný Harry, Nezmieriteľní, Madisonské mosty, Milion Dollar Baby či nezabudnuteľný Gran Torino. Vyslúžil si za ne množstvo nominácií, no vytúženého Oscara nezískal za herectvo, ale za réžiu vo filmoch Nezmieriteľní a Milion Dollar Baby. Oba získali zlaté sošky aj v kategórii Najlepší film.

Podľa mnohých kritikov patrí do prvej päťky najlepších holywoodskych režisérov, hneď vedľa Jamesa Camerona či Stevena Spielberga. Eastwood sa režisérsky podpísal pod mnoho skvelých filmov, z tých novších spomeňme určite dramatický príbeh Americký ostreľovač, o vojakovi jednotiek SEAL, ktorý bojoval v Iraku, či sfilmovaný príbeh hrdinského pilota, ktorý núdzovo pristál v New Yorku na rieke (Sully: Zázrak na rieke Hudson).

Naposledy nielen režíroval, ale ako býva často jeho zvykom, rovno si aj zahral hlavnú úlohu v napínavej dráme Pašerák. Excelentne stvárnil osemdesiatročného majiteľa skrachovanej kvetinovej farmy, ktorý sa nechtiac dostal do područia mexického drogového kartelu a pašoval drogy do vnútrozemia USA.

Napriek tomu, že Eastwoodovi na chrbte budúci rok pribudne deviaty krížik, milovanú prácu sa nechystá zavesiť na klinec ani omylom! Momentálne režisérsky dohliada na film o bezpečnostnom strážnikovi Richardovi Jewellovi, ktorý počas letných olympijských hier v Atlante v roku 1996 zachránil tisícky životov, keď našiel na štadióne batoh plný výbušnín.

Záletník

Eastwood v sebe nosil zvláštny šarm, ktorému podľahli mnohé ženy a neskôr si išli preňho oči vyplakať. Clint skrátka nedokázal byť verný! V roku 1953 si vzal za ženu Maggie Johnson, ktorá mu priviedla na svet syna Kyla (51) a dcéru Alison Eastwood (47). Ešte počas randenia s Maggie však splodil dieťa s milenkou, ktorá o tehotenstve Clintovi nepovedala a dcéru Laurie (64) dala na adopciu.

Dozvedel sa o nej už ako starý pán. Eastwood mal aj počas manželstva množstvo bokoviek. Napríklad 14-ročný vzťah s herečkou Roxanne Tunis, s ktorou má dcéru Kimber (55). Jeho manželka Maggie vraj takéto otvorené manželstvo tolerovala, no keďže slávny herec neprestajne vyhľadával spoločnosť iných žien, pohár jej trpezlivosti pretiekol a prišiel rozvod. „Hovoria, že všetky manželstvá sú vytvorené už niekde v nebi, ale to aj hromy a blesky,“ povedal uštipačne Clint.

V roku 1975 začal žiť s herečkou Sondrou Locke, no aj popri nej udržiaval viaceré sexuálne vzťahy. Zaplietol sa aj so slávnou Barbrou Streisand či Marisou Brenson. V 80. rokoch mu zasa učarovala letuška Jacelyn Reeves, s ktorou splodil dve deti – herca Scotta Eastwooda (33) a dcéru Kathryn (31). Obaja sa najprv volali Reeves po matke, keďže v ich rodných listoch stálo: otec neznámy. Tajomstvo sa prevalilo až v roku 1990. „Niektorí členovia rodiny mi radili, aby som Clinta súdne požiadala o určenie otcovstva, ale ja som nechcela,“ vyjadrila sa po rokoch Jacelyn.

Starý, ale jarý

Ďalšou obeťou holywoodskeho sukničkára bola herečka Frances Fisher. „Cítila som, že toto je ono, veľká láska. Nemala som ani tušenia, že pravdepodobne každá žena, ktorú stretol, sa cítila rovnako ako ja,“ povedala v jednom rozhovore. Z tohto vzťahu sa v roku 1993 narodila ďalšia dcéra Francesca Eastwood.

Ich vzťah sa skončil v roku 1995 a o rok neskôr známeho záletníka dostala pred oltár druhýkrát a naposledy moderátorka Dina Ruiz. „Som hrdý, že som mohol urobiť túto dámu svojou manželkou. Ona je tá, na ktorú som čakal,“ píše sa v jeho biografii. Lenže aj toto manželstvo, z ktorého vzišla dcéra Morgan (22), v roku 2013 skončilo. Vtipné je, že počtom svojich detí si Clint nebol istý. Keď sa ho moderátor David Latterman v roku 2009 opýtal: „Máte sedem detí, správne?“, herec odpovedal: „Minimálne...“ Dohromady má osem detí so šiestimi ženami. Zatiaľ.

Ak si myslíte, že si od tej doby už takmer 90-ročný starec dal pokoj so ženami, ste na omyle. Naposledy jeho čaru neodolala čašníčka z jeho hotela Christina Sandera (55). Zdá sa teda, že Clint je aj v tomto veku stále pri chuti, či už sa to týka žien, alebo filmovej tvorby. Uvidíme, čím nás ešte prekvapí. Veď ako sám hovorí: „Celý môj život je jedna veľká improvizácia.“

5 zaujímavostí o Eastwoodovi

1. V roku 1951 prežil núdzové pristátie vojenského lietadla na mori. „Pristáli sme na oceáne a museli sme plávať. Bol neskorý október alebo november, jednoducho veľmi studená voda. O mnoho rokov neskôr som sa dozvedel, že táto oblasť je miestom párenia bielych žralokov. Som šťastný, že som to v tej dobe netušil, alebo že som jednoducho nezomrel,“ spomínal v rozhovore pre Mirror.

2. V roku 2013 povedal magazínu GQ, že posledných 40 rokov medituje dvakrát denne.

3. Po tom, ako sa Sean Connery vzdal úlohy agenta 007, bola úloha Jamesa Bonda ponúknutá Eastwoodovi. On ju však odmietol. Rovnako aj Supermana. „Povedal som: Superman? Hm, hm... to nie je pre mňa. Nie je na tom nič zlé, tá rola sa niekomu hodí, no mne nie.“

4. Bol starostom! V rokoch 1986 – 1988 viedol radnicu v malom kalifornskom prímorskom mestečku Carmel-by-the-Sea. Počas dvojročného úradu vybudoval parkovisko pre turistov, otvoril knižnicu pre deti a čo je hlavné, zrušil divný zákon, ktorý zakazoval predávať a jesť zmrzlinu na verejnom priestranstve.

5. Clint Eastwood je známy svojím režijným kumštom a tým, že scény točí hneď na prvýkrát. Keď ho raz herec Matt Damon požiadal o opakovanie záberu, povedal mu: „A prečo? Aby si mohol plytvať časom nás všetkých?“