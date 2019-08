Miloslava mali za hrdinu, teraz sa prevalila jeho temná minulosť: Manželke Dagmar († 27) dal kyticu modrých ruží, potom ju popravil!

Prevalilo sa desivé tajomstvo!

Čech Miloslav Černý (49) sa u našich susedov razom stal neznámym hrdinom, keď v Prahe sám od seba vyčistil pilier Karlovho mosta, ktorý bola popísaný grafitmi. Chodilo mu množstvo ďakovných emailov, ľudia ale netušili, akú temnú minulosť ospevovaný muž skrýva.

Otvoriť galériu Pražský primátor Zdeněk Hřib navrhne, aby Miloslav Černý, ktorý bez poverenia vyčistil posprejovaný pilier Karlovho mosta, dostal za prácu zaplatené. Zdroj: ČTK Miloslav totiž kruto popravil svoju manželku a jej milenca, informuje český denník Blesk. "Zhodou okolností sa stalo to, že som na mieste, kde sa to nedalo očakávať, stretol ju a jej milenca. Emočne som to nezvládol a oboch som zastrelil," cituje jeho slová Blesk. Miloslav však mal v skutočnosti ženu stretnúť pred bytom, v ktorom bývala s milencom, pretože pár už bol v rozvodovom konaní. V deň tragédie Miloslav neprišiel na súd. Neskôr však prišiel za Dagmar († 27) a Lubošom († 30) so zbraňou v ruke. V druhej ruke držal kyticu modrých ruží s čiernou stuhou, ktorá mala byť pre manželku na rozlúčku. Manželku s jej partnerom popravil, potom si strelil do brady. Zo zranení sa onedlho vyliečil, dodáva Blesk.

Sudca vtedy 30-ročného Miloslava odsúdil v roku 2000 za vraždu na 17 rokov väzenia.