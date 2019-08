Šéf vyšetrovacieho tímu Gorily mieri do OĽaNO: S Matovičom ich zoznámila jeho žena

Bude zo šéfa vyšetrovacieho tímu Gorila iba „obyčajný človek“?

Lukáš Kyselica cez týždeň oznámil svoj odchod do civilu po 22 rokoch pôsobenia na polícii, no o svojom ďalšom pôsobení chce prezradiť viac až v októbri, keď mu skončí dvojmesačná výpovedná lehota. Už teraz sa pritom šušká, že jeho kroky smerujú do politiky k Igorovi Matovičovi (46). Nový Čas zistil, že so šéfom OĽaNO majú k sebe blízko už dlhšie.

Správa, že z čela tímu Gorila odchádza na vlastnú žiadosť po dvoch rokoch Lukáš Kyselica, bola pre mnohých šokom. Zvlášť po tom, ako sa vyšetrovatelia dostali koncom minulého roka počas domovej prehliadky v Kočnerovom sejfe k nahrávkam Gorily. Na nich má byť zachytené korupčné správanie viacerých politikov a ich prepojenie na finančnú oligarchiu. Kyselica svoje rozhodnutie bližšie nevysvetlil. „Pokiaľ mi bude plynúť dvojmesačná výpovedná lehota, tak sa nebudem vyjadrovať k svojmu ďalšiemu pôsobeniu. Ak o to bude záujem, vyjadrím sa 1. októbra,“ povedal záhadne Kyselica.

Televízia Markíza priniesla informáciu, že sa chystá vymeniť bojovú arénu - z policajnej za politickú - a má namierené k Igorovi Matovičovi do strany Obyčajní ľudia. Tam sa vraj chce venovať potláčaniu korupcie z pozície politika. Líder OľaNO to nepoprel. „Nebudem tajiť, že v minulosti sme sa párkrát stretli. Už vtedy som sa ho pýtal, či by náhodou niečo také nezvažoval,“ vyhlásil Matovič a dodal, že ponuka stále platí. „Teraz bojoval v polícii, a keď by sa rozhodol pomáhať v politike, tak to by bolo iba dobre,“ doplnil. Nový Čas zistil, že Matovič sa s Kyselicom pozná už dlhšie a zoznámili sa cez Kyselicovu ženu Jarmilu, ktorá pracovala pre bývalú Matovičovu firmu.

„Poznáme sa už dlhé roky v rámci začiatkov vo firme. Ale to bolo už veľmi dávno, keď ešte pán Matovič ani neuvažoval, že vstúpi do politiky. Ja pracujem vo firme od roku 2000,“ povedala pre Nový Čas Jarmila Kyselicová, ktorá manžela zoznámila so svojím bývalým šéfom na firemnom večierku. „Pozná hlavne mňa, a keď sa aj stretli, tak to bolo v rámci spoločných stretnutí v rámci firmy. Mávame firemné akcie a vzhľadom na to, že pán Matovič vlastnil firmu, ktorá bola v rámci rodinného charakteru, tak sme fungovali ako rodina,“ vysvetlila. Matovič predal regionPRESS pred dvoma rokmi českej firme Z+M. Kyselica tvrdí, že sa osobnou známosťou s lídrom OĽaNO nikdy netajil. „Už možno pred desiatimi rokmi, keď sa riešili viaceré Matovičove kauzy, tak ja som povedal, že Matovičove kauzy mi nedávajte, ja ho poznám a bodka. Nadriadeným som to hovoril, aj prokurátor Kováčik o tom vedel. To sa nedáva na papier,“ vyhlásil Kyselica.

Ako skončil ďalší bývalý šéf tímu

Marek Gajdoš - Kyselicov predchodca, skončil na polícii začiatkom roka 2017. Po svojom odchode od polície pracoval u prominentnej advokátky Evy Mišíkovej, od februára tohto roka ho primátor Bratislavy Matúš Vallo poveril vedením Mestskej polície Bratislava.