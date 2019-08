Rastie slalomárke Dukátovej nástupkyňa? Dcérka ide do vody

Je späť na športovej scéne! Majsterka sveta a štvornásobná európska šampiónka vo vodnom slalome Jana Dukátová (36) má za sebou prvú polovicu sezóny.

Tá sa niesla v znamení jej návratu do profesionálneho športu a na najväčšie súťaže po materskej dovolenke, keďže s partnerom Robertom Orokockým sú už vyše roka hrdými rodičmi dcérky Lívie.

Dukátová popri materských povinnostiach stíha naplno aj vrcholový šport. „Absolvovala som v tomto roku už európsky šampionát i tri kolá Svetového pohára. Bol to pre mňa dvojitý test na zorientovanie sa, kde sa výkonnostne nachádzam a ako to všetko s mimošportovými povinnosťami budem zvládať,“ hovorí úspešná športovkyňa.

Aktuálne je Dukátová v príprave na druhú časť sezóny, ktorá bude mimoriadne dôležitá. Bojovať sa totiž začína o letnú olympiádu v Tokiu 2020. „Čakajú ma ešte dve kolá Svetového pohára a potom majstrovstvá sveta. Na všetkých týchto pretekoch sa už zbierajú body do Tokia,“ prezrádza Dukátová, ktorá je už vyše roka šťastnou mamou. Spoločne s partnerom Robertom Orokockým sa starajú o ročnú dcérku Líviu. A odmalička ju vedú aj k športu. „Snažíme sa malej dávať príležitosť na to, aby mohla mať dostatočnú voľnosť, aby nebola uzavretá iba v kočíku. Jednoducho, aby sa mohla pohybovo rozvíjať. Vidím radosť v jej očiach, keď prekoná nejakú prekážku, ktorú prelezie. Ešte je maličká, iba teraz začala chodiť. No je evidentné, že pohyb má v sebe, tak ako každé dieťa, zakódovaný,“ prezrádza Jana. Na otázku, či bude z malej Lívie tiež úspešná športovkyňa, odvetila: „Ťažko povedať. Budeme jej dávať priestor na to, aby mohla športovať koľko len bude chcieť. No nechceme byť ten typ rodičov, ktorí budú tlačiť na pílu a nútiť ju stať sa profesionálkou.“

Dukátová priznala, že hoci má jej dcérka iba rok, k vode ju to ťahá. „Pre všetky deti je voda magnet. Ak sme v jej tesnej blízkosti, čo sme prakticky neustále, okamžite sa k nej hrnie. Do jazera by išla aj oblečená (úsmev). A keď je vo vode, nedá sa vybrať von. Ale to som zažila aj na sebe. Celé prázdniny som bola dva mesiace namočená,“ smeje sa slovenská slalomárka, ktorej dcérka robí spoločnosť aj na súťažiach. „Je s nami neustále, no aj za pomoci babysittingu. Ráno, keď sa zobudím, je tých povinností dvakrát toľko ako zvyklo bývať. Rozlúčim sa s ňou až dve hodiny pred štartom pretekov. To je ten čas, keď prepnem iba na šport, a kým neodjazdím preteky sa nevidíme. Stále je však niekde v tesnej blízkosti,“ doplnila Dukátová, ktorá je aktuálne ambasádorkou Európskeho týždňa športu na Slovensku. Je totiž sama presvedčená o tom, že ľudia by mali byť aktívni a športovať.