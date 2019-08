Telo blogerky († 24) našli napchaté v kufri, Maxim sa priznal k vražde: To, čo mu povedala po sexe, ju stálo život!

Maxim Gareyev je zadržiavaný v Moskve pre smrť 24-ročnej lekárky Ekateriny Semochkiny, ktorá získala kvalifikáciu a najvyššie vyznamenanie. Táto mladá žena bola tiež známou instagramovou blogerkou.

33-ročný muž

Ruský IT špecialista tvrdil, že on a jeho obeť mali spolu sex pred tým, ako ju bodol do krku a hrude nožom z jej kuchyne. Tvrdil, že ho Ekaterina zosmiešňovala za to, že ju sexuálne neuspokojil a nie je taký bohatý ako jej ostatní milenci. Povedal aj, že sa mu táto kráska posmievala za jeho vzhľad a nedostatok osobnosti. Vykreslil ju ako sexuálnu pracovníčku popri svojej práci lekárky a tvrdil, že jej zaplatil okolo 130 libier (približne 150 eur) za hodinu. Údajne sa s ňou stretol iba raz a to pred rokom kvôli sexu, informuje britský denník The Sun.

Detektívi však stále skúmajú, či sa tento pár nepoznal bližšie. Priatelia tvrdili, že na začiatku tohto rokaPolícia sa nevyjadrila k tvrdeniam Gareyeva a ruských médií, že by sa popri svojej práci lekárky a populárnej blogerky inzerovala ako eskort.

Muž uviedol, že stratil kontrolu a zobral nôž, ktorým ju zabil. Pokúsila sa utiecť aj kričať, ale následne ju opäť bodol nožom. „Nemohol som ani stáť na nohách. Myslel som si, že keby som išiel na políciu, zničil by som si život," povedal Gareyev po tom, ako si uvedomil, čo spáchal. Gareyev bol na základe priznania zadržaný na dva mesiace. Po tom, ako mladá žena neodpovedala na telefonáty svojim rodičom, požiadali prenajímateľa bytu, aby skontroloval jej byt a vtedy sa našlo jej telo v kufri.