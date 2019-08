Slováci zúria kvôli fotke psíka, ktorého vodič ťahal za autom: Zvrat! Prehovoril majiteľ zvieraťa!

Jediný záber dokázal mnohým milovníkom psov zdvihnúť tlak na maximum. Fotka úbohého zvieraťa ťahaného za autom, ktorú zverejnila na sociálnej sieti polícia, má nečakané pokračovanie.

Na Facebook Nového Času sa ozvala čitateľka, ktorej neuniklo, že k vzniknutej kauze sa krátko po medializácii vyjadril aj samotný majiteľ psíka.

"Ľudia, prosím vás... toto nešťastie sa stalo dnes ráno. Kesina bol jeden z mojich milovaných psov, bola u mňa odmala, dal by som za ňu možno aj život," píše na sociálnej sieti Peter. "Pri venčení na lúke medzi Sliačom a Kováčovou mi odbehla a zachytil ju kamión. Psík bol už mŕtvy, ale ja som bol tak v strese a volal veterinárov, že som ju, chúďa, zle naložil do kufra, z ktorého pri pohýňaní vozidla vypadla a došlo k tomuto otrasne vyzerajúcemu nešťastiu," snaží sa vysvetliť vzniknutú situáciu majiteľ sučky s tým, že by toto nikdy nikomu neprial, ani nepriateľovi

"Je to, samozrejme, celé moja vina, ale ja som toho psa miloval a dal všetko okrem 10 minút pozornosti, ktorú najviac potrebovala. Je mi to strašne ľúto!" zakončil Peter so smutným smajlíkom.