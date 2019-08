Lenke († 9) po smrti zmizlo z účtu niekoľko stoviek: Obrali rodičia vlastné dieťa?

Kde sú peniaze? Malá Lenka († 9) z Banskej Štiavnice nečakane zomrela koncom februára tohto roku.

Pár dní predtým šťastne tancovala a spievala milovanej náhradnej mame Anne (65), ktorej bola zverená do starostlivosti. Po smrti Anna zaplatila pohreb, lenže keď chcela z Lenkinho šetriaceho účtu, na ktorom jej sporila, postaviť malý pomník, zhrozila sa. Anna tvrdí, že peniaze rozhajdákali biologickí rodičia dievčatka.



Otvoriť galériu Dievčatko († 9) zomrelo na obojstranný zápal pľúc. Zdroj: fab Lenku si Anna osvojila, keď malo dievčatko iba rok. Brala ju ako vlastnú, aj preto, že deti nikdy nemala. Lenže druháčka na jar náhle ochorela a dostala teploty, ktoré cez víkend neustupovali, a tak ju zobrala do nemocnice. Odtiaľ sa však vrátila sama. „Povedali, že zomrela na obojstranný zápal pľúc. Dávam si za vinu, že som ju nechala v žiarskej nemocnici samú,“ obviňovala sa nešťastná žena, ktorá Lenke zaplatila a pripravila pohreb.

Urnu s jej popolom má stále doma, pretože nemá za čo postaviť pomník. „Zriadila som jej sporiaci účet, na ktorý som asi 4 roky posielala 15 eur mesačne,“ prezradila Anka, ktorá chcela za našetrené peniaze postaviť pomník. „Chcela som do neho vložiť urnu s jej popolom. Na moje prekvapenie našetrené peniaze neposlali mne, ale jej rodičom a tí ich minuli,“ rozplakala sa a dodala: „Po smrti okradli vlastné dieťa. Nemajú svedomie. Tvrdia, že nič nedostali, no z banky viem, že im to poslali.“

Lenku jej súd zveril do náhradnej osobnej starostlivosti pred 5 rokmi. Anna nechápe, prečo peniaze poslali biologickým rodičom. „Oni mi nedali ani euro na náhradné výživné, no to som neriešila. Lenke som však chcela urobiť pomník, kde by bolo miesto aj pre mňa. No musím opäť šetriť,“ potlačila slzy. Rodičia Lenky však tvrdia, že z banky nič nedostali. „Neprišli nám žiadne peniaze. Účet založila pani Anna, takže sú jej,“ odpovedal Lenkin otec.