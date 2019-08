Hrozí pretrhnutie priehrady: V Anglicku už evakuovali 6 500 ľudí

Z anglického mesta Whaley Bridge hlásia najvyšší stupeň pohotovosti! Rozpadáva sa tam priehrada, ktorej pretrhnutie by malo fatálne následky. Polícia nariadila evakuáciu 6 500 ľudí a vojenské vrtuľníky zachraňujú situáciu zhadzovaním vriec s pieskom.

Po horúčavách zasiahli Britániu výdatné dažde, ktoré so sebou priniesli záplavy. V meste Whaley Bridge, ktoré sa nachádza neďaleko Manchestru, je situácia kritická. Miestna vodná nádrž, ktorá zadržiava približne 1,14 miliardy litrov vody, sa rozpadáva. Kvôli bezpečnosti museli z mesta evakuovať 6 500 ľudí. Odporučili im vziať si so sebou všetko cenné, domáce zvieratá aj lieky.

„Ak to strhne celú priehradu, spôsobí to totálny chaos. Asi to zoberie celú dedinu, pretože prechádza priamo cez ňu,“ povedal jeden z evakuovaných obyvateľov. Betónové panely na jednej strane sa už čiastočne zrútili a trhlina v priehradnom múre sa zväčšuje. Situáciu sa snažia zachrániť technici, ktorí odčerpávajú vodu. Vrtuľníky zas zhadzujú vrecia s pieskom.